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BORBA S BUKTINJOM

Kanader koji gasi požar na Braču bio je najpraćeniji let na svijetu: Pogledajte njegovu rutu

Piše Ivan Štengl,
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Kanader koji gasi požar na Braču bio je najpraćeniji let na svijetu: Pogledajte njegovu rutu
Foto: Dalmacija Danas
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Za sada su na terenu otočke zemaljske snage kojima iz zraka pomaže kanader. Gori uglavnom borova šuma, nisko raslinje i trava. Nema ugroze za bilo kakve objekte jer se radi o teško pristupačnom terenu

Iznad Bola na Braču na nepristupačnom terenu planuo je nešto prije 15 sati novi požar udaljen tek koji kilometar od onoga koji je u četvrtak navečer buknuo kod Ložišća, doznaje se u županijskom Vatrogasno-operativnom centru Split (ŽVOC).

Kako piše Dalmacija Danas, kanader koji sudjeluje u gašenju novog požara privukao je veliku pozornost korisnika na Flightradar24.

Let kanadera HR855 u jednom je trenutku bio najpraćeniji na svijetu, pratilo ga je čak 1479 korisnika. Više je puta prelazio iznad mora, zahvaćao vodu, a potom se vraćao na mjesto požara.

Foto: Flightradar24.com

Za sada su na terenu otočke zemaljske snage kojima iz zraka pomaže kanader. Gori uglavnom borova šuma, nisko raslinje i trava. Nema ugroze za bilo kakve objekte jer se radi o teško pristupačnom terenu.

Nekoliko kilometara dalje, kod Milne brojni se vatrogasci već tri dana bore s vatrenom stihijom koja još nije ugašena iako je situacija na terenu malo bolja. Do popodne je tamo opožareno već oko 5000 hektara, kažu u ŽVOC-u.

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