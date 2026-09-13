Kanader koji gasi požar na Braču bio je najpraćeniji let na svijetu: Pogledajte njegovu rutu

Iznad Bola na Braču na nepristupačnom terenu planuo je nešto prije 15 sati novi požar udaljen tek koji kilometar od onoga koji je u četvrtak navečer buknuo kod Ložišća, doznaje se u županijskom Vatrogasno-operativnom centru Split (ŽVOC).

Kako piše Dalmacija Danas, kanader koji sudjeluje u gašenju novog požara privukao je veliku pozornost korisnika na Flightradar24.

Let kanadera HR855 u jednom je trenutku bio najpraćeniji na svijetu, pratilo ga je čak 1479 korisnika. Više je puta prelazio iznad mora, zahvaćao vodu, a potom se vraćao na mjesto požara.

Foto: Flightradar24.com

Za sada su na terenu otočke zemaljske snage kojima iz zraka pomaže kanader. Gori uglavnom borova šuma, nisko raslinje i trava. Nema ugroze za bilo kakve objekte jer se radi o teško pristupačnom terenu.

Nekoliko kilometara dalje, kod Milne brojni se vatrogasci već tri dana bore s vatrenom stihijom koja još nije ugašena iako je situacija na terenu malo bolja. Do popodne je tamo opožareno već oko 5000 hektara, kažu u ŽVOC-u.