Kanadski premijer Carney u Kijevu: 'Pojačavamo potporu!'

"Na ovaj dan, Dan neovisnosti Ukrajine, i u ključnom trenutku njihove povijesti, Kanada pojačava potporu i napore za uspostavom pravednog i trajnog mira u Ukrajini", napisao je Carney na X-u.

Andrija Jermak, šef ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, pozdravio je posjet kanadskog premijera Kijevu.

"Na ovaj poseban dan, Dan neovisnosti Ukrajine, za nas je posebno važno da osjetimo potporu naših prijatelja. A Kanada je uvijek bila uz nas", objavio je Jermak na Telegramu.

Foto: Sean Kilpatrick

Ukrajina danas slavi 34. godišnjicu neovisnosti zemlje.

Zastupnici tadašnje Ukrajinske Sovjetske Republike su 24. kolovoza 1991. proglasili neovisnost od Moskve i proglasili državu Ukrajinu.

Taj dan je u plenarnu dvoranu parlamenta unijeta velika ukrajinska plavo-žuta zastava koja je zamijenila zamijenila crveno-plavu zastavu Ukrajinske Sovjetske Republike.