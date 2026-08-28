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Kanadski premijer odgovorio Trumpu: 'Jezero Ontario će se i dalje tako zvati, sada i zauvijek'

Piše HINA,
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Kanadski premijer odgovorio Trumpu: 'Jezero Ontario će se i dalje tako zvati, sada i zauvijek'
Foto: Chris Tanouye
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Trump je ranije u četvrtak potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika...

Kanadski premijer Mark Carney rekao je u četvrtak da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati, nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o njegovom preimenovanju u jezero Amerika. "Ime je staro više od 400 godina, dakle mnogo prije Kanadske konfederacije i Deklaracije o neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država“, napisao je Carney na X-u.

„Kanađani također znaju da je stvarnost jednostavno nazvati pravim imenom: jezero Ontario – tada, sada i zauvijek.“

Trump je ranije u četvrtak potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah.

Jezero Ontario jedno je od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York.

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