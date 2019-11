Kandidati za 'Frica': Zbog kritika mi je teško doći doma

Kad sam dao naslov mom djelu ‘Supermen’, mislio sam da sam originalan. Knjiga je dobila naziv po dječaku koji je išao u kino gledati istoimeni film, ali zbog smrti Tita film je otkazan, rekao je književnik Zoran Malkoč.

Ukupno 12 književnika ušlo je u izbor za nagradu Fric za 2019. godinu, koju treći put dodjeljuje tjednik Express pod pokroviteljstvom Barcaffea. Pobjednik će osvojiti 75.000 kuna i mobilnu skulpturu.

U studiju 24sata gostovali su književnici Damir Karakaš s romanom “Proslava”, Darko Cvijetić s knjigom “Schindlerov lift” te Zoran Malkoč s djelom “Umro Supermen”, a moderator je bio koordinator nagrade Kruno Lokotar.

- Taj dječak i ostala djeca su kasnije uzeli pušku te su nas branili, ali i obranili. I na kraju svega posao su napravili da bi nas ovi na vlasti mogli naguziti - oštar je bio Malkoč. “Umro Supermen” nije samo naslov – to je i vijest i otrežnjenje, prekretnica i objava Malkočeva autorskoga kreda. Jer ako superjunake dokraja razobličiti može samo smrt, kao da nam poručuju ove priče, jedino što nama smrtnicima iza takve smrti preostaje jest odrasti.

- Ideja je došla tragedijom i smrti male djevojčice. Liftovima (marke Schindler) izvozili su umrle i teško bolesne, liftovima su odlazile mladenke i odlazilo se u rat. Schindlerov lift isprva je statusni simbol, “dokaz gradskosti”, element svakodnevne normalnosti, da bi se, samo odjednom, prometnuo u metaforu rasporenog smisla, u zdvajanje nad neskladom između svega što je bilo i poslijeratnog ničega - ispričao je Darko Cvijetić.

Analiza naslova pokazuje da proznom scenom fikcijske književnosti i dalje dominira roman. Dva naslova, “Poštovani kukci” Maše Kolanović i “Umro Supermen” Zorana Malkoča su zbirke priča, a “Bljuzga u praskozorje” Predraga Ličine je zbirka novela.

Predrag Ličina je i jedini debitant na popisu, svi ostali autori su već objavili minimalno dvije knjige, ali u prosjeku puno više. U konkurenciji je i preklanjski, prvi dobitnik nagrade Fric, Damir Karakaš.

- Ovaj roman je moj najbolji rad. To mogu otvoreno tvrditi. Ne smetaju mi kritike, lako mi je s tim. Iako zbog toga imam problem s posjetom u rodno mjesto. Mogu ispričati priču gdje je moja mama bila na frizuri, a frizerka je cijelo vrijeme pričala užasne stvari o meni. Kad mi je to rekla, pitao sam je da mi pošalje broj kako bih je mogao nazvati. Nije mi dala jer je rekla da je to jedina frizerka u mjestu i ne žele je izgubiti.

Ovogodišnja nagrada Fric bit će dodijeljena u siječnju 2020.

Tema: Hrvatska