Kandidatkinja HDZ-a: Makarska ostala bez koncesija na plaži, ovog ljeta nema aqua parka!

Kandidatkinja HDZ-a za gradonačelnicu Makarske Martina Mustapić Glibota rekla je u kako je taj grad s SDP-ovim gradonačelnikom, ostao bez četiri koncesije pa ovog ljeta na plaži od Sv. Petra do Rivijere neće biti štekata ugostiteljskih objekata, aqua parkova, jet skijeva, glisera i ležaljki.

Mustapić Glibota u priopćenju u srijedu ističe kako je gradsko poduzeće Makarska obala d.o.o., na čije je čelo SDP-ov gradonačelnik Zoran Paunović postavio stranačkog kolegu Antu Bilića, izgubila četiri koncesije na gradskoj plaži što je potvrđeno na sjednici Županijske skupštine koja se više neće održavati do lokalnih izbora.

"Iako su pokazali inicijativu za dobivanje svih dosadašnjih koncesija, gradsko poduzeće je prijavilo samo tri dijela za koncesije na natječaj i to od Meteora do Parka, od Parka do Dalmacije i od Rivijere do Bube, odnosno do Tenis centra. Nažalost bezuspješno. Od tri zatražene koncesije dobili su dvije, dok je treći zahtjev za dobivanje koncesije za dio od Parka do Dalmacije odbijen zbog neuredne papirologije", navela je HDZ-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Makarske.

Kaže kako će se u turističkoj sezoni sve prelomiti preko leđa potkoncesionara - vlasnika restorana i kafića koji neće moći koristiti svoje štekate, te iznajmljivača jet skijeva, ležaljki, aquaparkova, glisera i ležaljki.

Tim neodgovornim potezom Paunovićevi najbliži suradnici još su jednom pokazali da nisu dorasli zadatku upravljanja gradom, a ovaj put to rade na štetu građana koji su živjeli od iznajmljivanja morskih rekvizita i štekata, dodala je Martina Mustapić Glibota.

"Uz raskopanu Peškeru i nedostatak turističkih sadržaja na plaži, suvišno je postavljati pitanje tko će se ovog ljeta crveniti zbog nesposobnosti i nebrige za građane?", dodala je.