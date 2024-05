Kanibalski brlog ruskog bračnog para: Ubili i pojeli prijateljicu pa pozirali. Meso su i prodavali?!

Jesam li ja jeo ljudsko meso? Koliko smo bili blizu toga da postanemo njihov ručak? Koji je uopće stvaran broj žrtava?... Samo su neka od pitanja koja muče stanovnike ruskog Krasnodara u slučaju "Krasnodarskih kanibala", bračnog para Dmitrija i Natalije Bakšev. Oni su uhvaćeni 2017. te su osuđeni zbog ubojstva i oskvrnuća tijela 35-godišnje konobarice. Kanibal Dmitrij je u međuvremenu preminuo u zatvoru, dok bi njegova draga trebala 2029. izaći iz zatvora, što tjera strah u kosti lokalnim stanovnicima...

Wife in notorious Russian 'cannibal couple' case is jailed for 11 years for instigating murder of waitress whose butchered corpse was steamed, pickled and frozen | Foto: Vkontakte / east2west news

Tijekom pretrage njihovog stana otkriveni su užasni detalji. U frižideru su bili dijelovi tijela ubijene konobarice, ruska Gazeta pisala je i kako su pronađene upute za kuhanje ljudskog mesa, kao i konzerve i staklenke s "mesom nepoznatog podrijetla". Najjezivija pronađena stvar je fotografija na kojoj je ljudska glava okružena raznim voćem. Umjesto očiju su na njoj masline, umjesto nosa je limun. Fotografija je nastala 1999. godine, zbog čega se sumnja(lo) da je par, ili barem jedan član, bio kanibal više desetljeća. Ruski mediji spominjali su brojku od čak 20, pa i 30 žrtava.

- U koliko su ubojstava umiješani, vjerojatno nikad nećemo doznati - pisali su ruski lokalni mediji nakon njihova uhićenja.

Do kojeg je došlo u posljednji trenutak. Par je prijateljima priznao kako skupljaju novac za selidbu iz Krasnodara na drugi kraj Rusije.

Wife in notorious Russian 'cannibal couple' case is jailed for 11 years for instigating murder of waitress whose butchered corpse was steamed, pickled and frozen | Foto: Profimedia

Ona je prije radila kao medicinska sestra na vojnoj akademiji u sklopu koje im se nalazio i stan, ali je zbog čestog opijanja dobila otkaz. Dmitrij je bio kućni majstor, ali posla je bilo malo. Natalija je prodavala i mesne pite kako bi podebljali kućni budžet. Oni koji su ih jeli nikad neće doznati što je bilo u njima. Navodno je tražila posao kao kuharica.

Dio izvora kazao je za ruske medije kako je dosta toga u slučaju zataškano kako se ne bi naštetilo ugledu vojne akademije, na kojoj je Natalija radila i u čijem je kompleksu par živio. Iako su se susjedi žalili na buku i smrad iz njihovog stana, nitko se nije potrudio istražiti što se događa. Natalija je neko vrijeme bila i na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi.

Uhićeni su nakon što su radnici ruskih cesta pronašli Dmitrijev mobitel. U njemu su vidjeli fotografije na kojima on pozira s ostacima nesretne konobarice Elene. Na jednoj fotografiji pozirao je s njezinom odsječenom rukom u ustima... Mobitel su predali policiji koja je uskoro došla do užasnog otkrića.

Bračni par je te večeri 2017. godine pio s konobaricom u napuštenoj zgradi u sklopu vojne akademije. U jednom trenutku Natalija je postala bijesna te je optužila konobaricu da zavodi njezina muža. Kazala mu je da je ubije, što je on i napravio. Tijelo su odnijeli u stan.

Kad je policija stigla, Dmitrij se branio da je tijelo pronašao u šumi, pa ga je odlučio donijeti u stan. Ali nitko u tu priču nije povjerovao...

- I ja sam mogao tako završiti. On me jednom optužio da zavodim Nataliju. Imam noćne more zbog toga - kazao je Sergej Labicnev, koji je par poznavao te se s njima povremeno družio.

Nakon jednog susreta pri kojem su postali agresivni, prekinuo je kontakte s njima.

Ruska Gazeta u to doba pisala je i kako je Natalija priznala da su ubili i pojeli više desetaka ljudi, ali ništa od toga nije dokazano te se protiv nje ne vode nikakvi dodatni postupci. Čak je od Rusije dobila odštetu jer je istraga otkrila kako je njezin muž preminuo zbog nesavjesnog liječenja. Za fotografiju iz 1999. godine s ljudskom glavom odvjetnici optuženih tvrdili su da je lažna .Kazali su i kako se bračni par tad nije poznavao.

Tijekom suđenja za ubojstvo konobarice tužiteljica je govorila kako su rezovi na mesu odrađeni 'vješto', što je dalo sugerirati da Dmitrij nije prvi put to radio...

- - Zubima je otkinuo uši i usne te ih je pojeo. Dijelove smo čuvali i u kupaonici - kazala je policiji Natalija...

Na kraju je on dobio 13, a ona deset godina zatvora. Iako su tijekom istrage priznali da su kanibali, kasnije su to priznanje povukli.

No nisu mogli objasniti zašto su onda to ljudsko meso pažljivo pohranjivali...