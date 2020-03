'Kao da pucate po ljudima u trgovačkom centru, terorizam'

Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam. Samo je u ovom slučaju - bioterorizam, poručila je profesorica Alemka Markotić u dnevniku Nove TV.

Nacionalni stožer za civilnu zaštitu izrazio je nezadovoljstvo nepridržavanjem mjera samoizolacije jer unatoč brojnim upozorenjima i jasnim uputama osobama u samoizolaciji još uvijek postoje oni koji na svoju ruku odlučuju izlaziti iz samoizolacije i otići primjerice u ljekarnu. A takvi će odmah biti prijavljeni - no, to nije jedini problem, već i onaj s mogućnošću širenja virusa kojeg možda nose u sebi.

- Jedna od tih mjera je da i ljekarne imaju sve podatke spojene s MUP-om o tome tko je u samoizolaciju. Tog trenutka kad osoba dođe u ljekarnu i oni prekrše samoizolaciju kreira se obrazac za prijavu i oni će biti prijavljeni - rekla je profesorica Markotić i dodala:

- Sve mjere će se poduzimati prateći situaciju kakva je. Doista se zahvaljujem većini ljudi koji se pridržavaju samoizolacije i na koje pada ljaga zbog onog malog ili malo većeg postotka koji to ne poštuju. To je kao da uđete sa automatskom puškom u trgovački centar i pucate po ljudima. To bi bio terorizam, ovo je bioterorizam. Kad bi ljudi jednom vidjeli kako je to u smrtnim mukama sigurno to više ne bi radili.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Alemka Markotić ističe kako se zasad kod svih oboljelih zna kako je došlo do infekcije, a sad će testirati i osobe koje s respiratornim problemima koje imaju i epidemiološki nalaz te će testove rasporediti i po djelatnostima koje su u bliskom dodiru s virusom.

- Iskreno se nadam da smo uspjeli masu toga predvidjeti, a ni Italija se nije mogla pripremiti za situaciju koja je sad. Sve ovisi o nama. Ako se dio ljudi bude ponašao neodgovorno, možemo očekivati puno lošiji scenarij. Apeliram, ne samo na njih, nego i na ljude oko njih da ih pokušaju urazumiti - poručila je infektologinja i ćlanica Nacionalnog kriznog stožera.