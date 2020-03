Veliki dosje o maskama: Kako su se neki pokušali obogatiti

Maske. Svi ih žele, spremni su ih platiti suhim zlatom, a njih nema na vidiku. Nestašica je po cijeloj Hrvatskoj, i u ostatku Europe ih se teško nalazi. Toliko teško da je, evo, hrvatska Vlada ustupila gotovo 19 milijuna kuna iz proračuna svježe osnovanoj firmi da se dokopa dragocjenih maski.

Naime, na telefonskoj sjednici u četvrtak su odlučili da će zaštitne maske za sprečavanje širenja korona virusa nabavljati tvrtka Medical and pharm trading d.o.o. Odmah je upalo u oči da je ta tvrtka osnovana prije samo četiri mjeseca, krajem studenog 2019. Štoviše, vode je trojica braće Gjoni - Dominik (29) i blizanci Fabian (27) i Stefan (27). Sva trojica mladića su liječnici s pulskom adresom.

Međutim, ovaj posao je potrajao točno 24 sata jer je Vlada na novoj sjednici u petak povukla raniju odluku zbog novonastalih okolnosti. O čemu se radi? Primamo donaciju od 11.5 tona zaštitne opreme koja stiže avionom iz Abu Dhabija. U zrakoplovu iz Emirata nalaze se maske, rukavice, dezinfekcijska sredstva i slične nužne potrepštine. Ministar Beroš rekao je nešto prije 16 sati isred KB Dubrava da su prije mjesec i pol uspostavili kontakt s određenim šeikom, koji želi ostati anoniman i koji je ponudio pomoć.

- Mi smo sad imali sto poziva od različitih privatnih firmi. Nemam komentara na ovu odluku Vlade - kazao nam je Dominik Gjoni, vlasnik firme kojoj je propao posao od 19 milijuna kuna.

Kako su došli do 40 tisuća maski?

S druge strane, splitskoj tvrtki Deltron pošlo je za rukom nabaviti 40 tisuća maski i poslati ih u Kinu. Čuli ste možda za ovu priču. Uputili su ih u veljači na adresu kineske firme Gree, poznatog proizvođača klima uređaja i Deltronovih poslovnih partnera. Naime, splitska firma se bavi distribucijom, servisom i održavanjem klima uređaja.

Tada je u Kini bjesnio vrhunac epidemije korona virusa, a mediji su ovu vijest objavili kao lijepu priču o splitsko-kineskoj solidarnosti. Naime, nakon Deltronove geste i nakon slabljenja epidemije, Kinezi su se odlučili revanširati i vratiti jednakom mjerom. Kako tvrdi direktor Deltrona, vodstvo firme Gree poslat će svoju donaciju zaštitnih maski u Hrvatsku.

Međutim, u priči ima nekoliko neodgovorenih pitanja. Odakle Deltronu 40 tisuća maski? Od koga su ih kupili? Po kojoj cijeni?

Pokušali smo odgovore naći na više mjesta i kod više sugovornika, ali još uvijek nismo dobili zadovoljavajuće odgovore. Naime, u Splitu je danas praktički nemoguće naći maske. Nestašica je već tjednima. U vrijeme kad ih je Deltron kupovao i slao za Kinu, njihova cijena iznosila je oko 50 lipa po komadu. Danas koštaju oko 6.25 kuna po komadu. Bar nam tako kažu upućeni.

Zanimalo nas je odakle ih je Deltron nabavio i po kojoj cijeni. Nekoliko dana smo pokušavali doći do odgovora od tvrtke, ali svaki put kad bismo nazvali fiksni broj Deltrona, iz računovodstva bi nam rekli da direktora nema tu. Također, sve do jučer navečer nije bilo ni odgovora na pismeni upit.

Obratili smo se zato ljekarnama i veledrogerijama. Iz Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije kažu da su ih odbili.

- Već su nas zvali i tražili da im prodamo. Mi smo imali desetak tisuća komada i odbili smo jer su one bile potrebne hrvatskim građanima - kaže nam Ante Mihanović, ravnatelj Ljekarni SDŽ.

- U cijelom Splitu tada nije bilo više od dvadesetak tisuća maski. Prošle godine u ovom razdoblju smo prodali desetak tisuća komada, a od početka ove godine smo prodali 200 tisuća. Tko je mogao ovo očekivati? 30 tisuća jednokratnih, jednoslojnih maski smo podijelili građanima - tvrdi Mihanović.

Odakle onda Deltronu 40 tisuća komada?

- Zvali su i pitali imamo li maske za prodati, za njihove partnere u Kini. To je bilo u desecima tisuća komada. Kad smo vidjeli kakva je situacija, rekli smo im da ne možemo. To je bilo negdje sredinom veljače, u tom trenutku u Europi je bilo maski jer se ovdje još nije razbuktalo. Podijelili smo jednokratne građanima, a ove troslojne je teško nabaviti. Redovni kanali preko veledrogerija su nedostupni, nemaju ih i traži se roba izvana. To je teško dobavljivo i po višim cijenama - kaže nam ravnatelj Ljekarni SDŽ.

- Pretpostavljam da se sada mogu dobiti iz Turske ili Kine. Trenutno uopće nemamo ove obične maske, a mi smo je nabavljali prije par dana po cijeni od pet kuna. Njena prodajna cijena je s PDV-om, znači 6.25 kuna. Izvršili smo prednarudžbe, ali većina je otkazana. Ljudi su nam iscrpljeni, proizvodnju radimo u tri smjene i zaista se ponašamo da građani ne osjete ovo u nijednom trenutku - kaže nam Mihanović.

Dobro, ako Deltron nije nabavio od Ljekarni SDŽ, onda su valjda išli preko veledrogerija. Poslali smo upite Mediki, Phoenixu, Oktal Pharmi i Medical Intertradeu. Svi su nam odgovorili da nikad dosad nisu surađivali s Deltronom niti im prodavali maske za lice. Javili smo se i Carinskoj upravi, upitavši ih kada i koliki broj maski su izvezli iz zemlje. Poslali su nam pitijski odgovor u kojemu su citirali tri različita članka zakona, bez ikakvih konkretnih saznanja.

Naposljetku, nakon opetovanih poziva, SMS-om nam se javio Mladen Drnasin, direktor Deltrona i predsjednik Hrvatskog vaterpolo saveza.

- Mi smo privatna tvrtka koja godinama surađuje s poslovnim partnerima u Kini i kada je prije dva mjeseca startala epidemija koronavirusa, zamoljeni smo za donaciju zaštitnih maski, jer ih tamo više nije bilo za kupiti. Uspjeli smo pronaći izvjesnu količinu kod privatnih veledrogerija u Hrvatskoj i Europi i kao takve im poslali. Ne moram napomenuti koliko su nam bili zahvalni za tu gestu, a ističem da u vrijeme kad smo zamoljeni za navedenu donaciju, tada još nije bilo pojave corona virusa kod nas i u okruženju. Da se dobro dobrim vraća, naši prijatelji i poslovni partneri su nam i ovoga puta pokazali. Sada, kad kod je u Kini zaraza na izmaku, oni nam šalju donaciju zaštitnih maski za Split. Ukratko je to to, a kad dođu biti će poslane na adrese ustanova gdje su najpotrebnije, odnosno tamo gdje to Krizni stožer odluči jer o tome nemamo spoznaja. Naša tvrtka je puno puta do sada donirala raznim ustanovama i pojedincima, ali od toga nikada nismo sebi radili reklamu. Nadamo se da će se sve ovo brzo završiti i da ni nama ni Kinezima uskoro neće trebati zaštitne maske zbog koronavirusa - kazao je Drnasin u prvoj poruci.

Zanimalo nas je koliku količinu maski su kupili u domaćim veledrogerijama i o kojim veledrogerijama se radi. Upitali smo ga i po kojoj cijeni su kupljene i kada su točno poslane za Kinu.

- Trebao bih pitati kolege, no stvarno ne bih o dobavljačima jer vjerujem da to nije poslovno. Ono što mogu potvrditi prema informacijma mojih kolega da maske nisu kupljene u Splitu, i da smo ih ukupno poslali 40.000 komada - kazao nam je direktor Deltrona.

Inzistirali smo da nam barem odgovori koliko ih je, od 40 tisuća, kupljeno u Hrvatskoj.

- Ne mogu jer stvarno ne znam detalje. Ljudi u kompaniji rade iz kuće, ti računi su u arhivama poduzeća. Ali... kažem vam da neke stvari nisu poslovne i da nisu za govor trećim licima, štiti iz i Zakon o obaveznim odnosima. Nadam se sa razumijete - nije nam mogao precizno odgovoriti, ali je dodao da su ih prethodno odlučili kupiti i pokloniti bez obzira na cijenu.

S obzirom na to da smo u nekoliko navrata zvali na fiksni telefon tvrtke i razgovarali s računovodstvom, nije nam bila jasna njegova izjava da ljudi u kompaniji rade iz kuće. Zamolili smo ga da nam ipak sljedeći dan javi koliko maski je kupljeno u Hrvatskoj.

- Moji dečki iz nabave ipak neće u ured neko vrijeme pa da točno provjere. Ono što su mi usmeno rekli da su maske većinom nabavljene prema u Hrvatskoj dostupnim kanalima, ne znamo tko je njihov proizvođač, a niti da su u trenutku našeg zahtjeva već bile u Hrvatskoj, ili su tek tada uvezene iz okolnih zemalja. Sve su direktno prenapučene u Kinu. Jasno, sve do jedne su poslane isključivo kao donacija, naša djelatnost nije kupoprodaja maski. Isto sada, maske koje dodju u Hrvatsku idu direktno prema naputku Kriznog stožera institucjjama kojima su potrebite, mi ih nećemo niti zaprimati, niti vidjeti - poručio je direktor Deltrona.

Kako neki pokušavaju zaraditi na nestašici?

Iako vlada nestašica maski, one se, barem teoretski, mogu naručiti po relativno niskim cijenama preko internetskih prodajnih servisa, kao što je Alibaba. Tamo se mogu pronaći različite vrste maski po cijenama od tridesetak centi, ovisno o naručenoj količini.

Ovakve situacije idealno su plodno tlo za raznorazne preprodavače i sitne ljude spremne zaraditi na tuđoj nevolji. Medije je tako obišao slučaj osuđivanog Zeničanina koji je posredno ugovorio isporuku od čak tri milijuna maski Republici Sloveniji. Nikad ih nisu dobili.

Priča ide preko Emira Begovića, biznismena iz Gračanice kojeg je slovenski ministar obrane imenovao kao središnju figuru u međunarodnoj prevari nabave tri milijuna maski za Sloveniju. S druge strane, Begović tvrdi da ga je prevario stanoviti Sead Žilo iz Zenice, inače ranije osuđivan za prevaru i utaju, koji mu je trebao isporučiti te maske, javlja portal Žurnal.

625 kuna za kutiju običnih maski

U kriznim situacijama znamo vidjeti ljude u različitim, dijametralno suprotnim izdanjima. Znaju nas zadiviti svojom nesebičnošću i zalaganjem za društvo oko sebe, za one najranjivije i najizloženije. A nekad znamo vidjeti i ljude kao što je Marica. To joj nije pravo ime, njen identitet je poznat redakciji, a skrivamo ga iz opreza da joj netko ne naudi nakon objave ovog članka.

Ova osoba prodaje kutiju običnih zaštitnih maski za lice za 625 kuna.

Na njenom Facebook profilu, na kojem se mogu vidjeti fotografije s Milanom Bandićem, Andrejom Plenkovićem i Kolindom Grabar Kitarović, donedavno je stajao oglas.

"Trenutno imam još nešta malo troslojnih zaštitnih MASKI za ponuditi. Maske su pakirane po 50 komada u kutiji. Također imamo medicinski DEZINFICIJENS za lice i ruke od 250 ml i 500 ml. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Sve upite u inbox", pisalo je u objavi koju je izbrisala nakon našeg razgovora.

Nazvali smo Maricu i priupitali ju koliko cijeni kutiju od 50 komada maski.

- 50 komada je 625 kuna. 12 i pol kuna po komadu - odgovorila je.

Odakle joj maske, zanimalo nas je.

- Inače se bavim estetskom medicinom - odgovorila je.

Radi se o običnim troslojnim maskama?, upitali smo za svaki slučaj. Iznenadila nas je visoka cijena.

- Obična troslojna maska, da. Nisam ja tu da diktiram cijene, netko hoće, netko neće. Ja sam isto nabavila po visokoj cijeni. Imate po gradu da prodaju po 20 kuna, svašta se radi. Ja jednu kunu zaradim po maski - kaže nam Marica.

A tko to prodaje po 20 kuna?

- Ne bih to u javnost. Ne bih se izjašnjavala. Ja bih voljela da bude normalna cijena, ali ni meni nije normalno. Voljela bih da je sve u redu, ali tako isto kad nestane benzina, kad nestane nafte, ona isto poskupi. Nitko ne pita - pojasnila nam je osnove ponude i potražnje.

U redu, ali je li mogla onda podijeliti te maske, kad već tako malo zaradi na njima?

- Voljela bih da ima na brda i na kile. Ja ne moram ništa prodati. Ja sam podijelila dosta, svima sam podijelila. Ja sam to platila. sada sam to kupila, šta da vam sada pričam, davite nekoga drugog - uputila nas je ljubazna gospođa.

Ipak, inzistirali smo na daljnjem razgovoru.

- Ja sam po visokoj cijeni nabavila, kupila sam za sebe. Stvarno to nije visoka cijena da ja nešto zarađujem. Imam jednu, dvije kutije, ne bavim se megalomanstvom, to je sitni biznis - pojasnila nam je svoj poslovni rezon.

- Ja sam visoku cijenu platila za sebe, nemam ništa s tim specijalno, čisto da neki uloženi novac vratim. Nisam ja Caritas - kazala nam je Marica i završila razgovor.