Kao početak ljeta: Uživajte u slobodnom danu, bit će do 24 Celzija. Slijedi pad temperatura

U većini krajeva će u nedjelju biti pretežno sunčano, uz najvišu dnevnu temperatura od 19 do 24 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). U sjevernim kopnenim područjima povremeno će biti umjerene naoblake, uglavnom na krajnjem sjeverozapadu uz mogućnost za vrlo malo kiše ujutro te prema večeri.

Vjetar će prijepodne biti većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, od sredine dana sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu ujutro i navečer puhat će slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Potkraj utorka i u noći na srijedu zapuhat će umjerena do jaka, na udare i vrlo jaka bura, ponajprije na sjevernom i srednjem dijelu, koja će u četvrtak oslabjeti i krajem dana okrenuti na sjeverozapadnjak.

Temperatura zraka u postupnom laganom padu u sljedećim danima.