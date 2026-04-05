'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'

Skrivajući se u planinskoj pukotini iza neprijateljskih linija, ozlijeđeni američki zrakoplovac točno je znao što treba učiniti: preživjeti i izbjeći, piše CNN koji donosi nepoznate detalje spašavanja drugog člana posade borbenog aviona F-15E Strike Eagle oborenog u Iranu.

Više od jednog dana, časnik za oružane sustave izbjegavao je da ga uhvate iranske snage koje su nadirale. U jednom trenutku popeo se preko brdovitog terena do grebena 2100 metara nadmorske visine, opremljen s tek pištoljem, komunikacijskim i signalnim uređajem. Upravo je u visoke planine ušao tim američkih komandosa kako bi locirao časnika i spasio ga dok su američki zrakoplovi bacali bombe kako bi očistili područje.

Dva američka dužnosnika kasnije su opisala detalje rizične operacije. U njoj su sudjelovale stotine američkih vojnih i obavještajnih djelatnika, uključujući snage za specijalne operacije koje su uspješno izvele misiju spašavanja, te operativci CIA-e koji su angažirani kako bi odvratili potencijalne iranske otmičare.

Bilo je tu i neočekivanih obrata, poput oštećenja dva američka zrakoplova za specijalne operacije, koje su SAD morale raznijeti na tlu u Iranu tijekom operacije.

- UHVATILI SMO GA! - napisao je na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump, koji je operaciju spašavanja pratio iz Bijele kuće.

- Tijekom proteklih nekoliko sati, američka vojska izvela je jednu od najsmjelijih operacija potrage i spašavanja u američkoj povijesti - pohvalio je američke vojnike Trump.

Nakon što je u petak oboren američki borbeni avion krenula je utrka za pronalaskom i spašavanjem časnika. Pilota zrakoplova brzo su pronašli, ali Bijela kuća i Pentagon odbili su potvrditi spašavanje jer je u tijeku bila druga, dulja misija, pronalaska njegovog kolege.

Obojica su se katapultirala iz zrakoplova kada je pogođen, ali boravište časnika za oružane sustave nije se znalo. Nakon što je ozlijeđen tijekom katapultiranja, sakrio se u pukotini kako bi izbjegao da ga otkriju Iranci, čiji su čelnici raspisali nagradu za njegovo hvatanje. Tada je stupio u kontakt s vojskom.

Ali njegova komunikacija bila je sporadična jer je nastojao izbjeći detekciju.

Istodobno kada su vojni planeri žurili sastaviti dio operacije, CIA je provodila paralelne napore. Američki obavještajni agenti radili su na širenju informacija unutar Irana da su oba člana posade pronađena, nastojeći zbuniti pripadnike Korpusa islamske revolucionarne garde koji su žurili sami naći oborenog časnika.

- Izrael je odgodio neke planirane napade u Iranu kako ne bi ometao napore potrage i spašavanja - rekao je izraelski dužnosnik za CNN, i prema dva izraelska izvora, ponudio obavještajnu podršku.

CIA je na kraju identificirala točnu lokaciju časnika i dala informacije vojsci.

- Ovaj hrabri ratnik bio je iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, gdje su ga progonili naši neprijatelji, koji su mu se iz sata u sat približavali, ali nikada nije bio uistinu sam - napisao je Trump.

Dok su se američke specijalne snage približavale planini gdje se časnik skrivao, američki zrakoplovi izvodili su napade u tom području kako bi osigurali da iranske snage ne stignu prve na odredište. Trump je sve promatrao iz Situacijske sobe.

Na udaljenoj pisti u Iranu, dva transportna zrakoplova za specijalne operacije MC-130J čekala su kako bi odvela komandose i spašene zrakoplovce iz zemlje. Ali su se u nekom trenutku tijekom operacije oštetili.

Vojska je odlučila poslati nove zrakoplove i dignuti oštećene u zrak kako ne bi pali u iranske ruke.

U nedjeljnoj objavi na društvenim mrežama, Trump je rekao da će razgovarati s novinarima o izvanrednoj operaciji na konferenciji za novinare u Ovalnom uredu u ponedjeljak u 13 sati.

Također je ponudio neke nove detalje o članu posade, kojeg je opisao kao "teško ranjenog" i "zaista hrabrog", te rekao da je spašen "duboko u iranskim planinama".

Trump je operaciju nazvao "nevjerojatnim prikazom hrabrosti i talenta svih!"