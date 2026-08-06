Vozačica (35) nije položila vozački ispit i vozila je neregistrirani auto u Zagrebu. Osim nje, poginuli su i dvojica putnika. Prometni stručnjak: ‘Neki ljudi su nepopravljivi’
CRNE BROJKE U prometu u ovoj godini poginulo je 139 ljudi...
Čak troje ljudi preminulo je u teškoj prometnoj nesreći 5. kolovoza oko 22 sati na području Novog Zagreba. Riječ je o vozačici (35), koja je bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije upravljala Mazdom, čija je registracija istekla prošle godine. Vozila je Ulicom Dr. Luje Naletilića, a s njom su u vozilu bila dvojica putnika u dobi od 29 i 48 godina. Kraj kućnog broja 85 izletjela je na travu i naletjela na betonski stup Elektre, a od udarca se automobil doslovno raspolovio. Na mjestu događaja preminuo je 48-godišnjak, a vozačica i drugi putnik, unatoč naporima liječnika, preminuli su u KBC-u Sestre milosrdnice i KBC-u Zagreb. Obdukcijom bi se trebalo utvrditi je li vozačica, koja je grubo prekršila prometne propise, u trenutku nesreće možda bila i pod utjecajem alkohola ili droge.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
Obitelj Hrvata u Irskoj: 'Zovu nas iz ministarstva. Denis sada ima temperaturu. Strah nas je'
DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!