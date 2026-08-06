Obavijesti

News

UŽASI NA CESTAMA PLUS+

CRNE BROJKE U prometu u ovoj godini poginulo je 139 ljudi...

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 3 min
CRNE BROJKE U prometu u ovoj godini poginulo je 139 ljudi...
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vozačica (35) nije položila vozački ispit i vozila je neregistrirani auto u Zagrebu. Osim nje, poginuli su i dvojica putnika. Prometni stručnjak: ‘Neki ljudi su nepopravljivi’

Čak troje ljudi preminulo je u teškoj prometnoj nesreći 5. kolovoza oko 22 sati na području Novog Zagreba. Riječ je o vozačici (35), koja je bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije upravljala Mazdom, čija je registracija istekla prošle godine. Vozila je Ulicom Dr. Luje Naletilića, a s njom su u vozilu bila dvojica putnika u dobi od 29 i 48 godina. Kraj kućnog broja 85 izletjela je na travu i naletjela na betonski stup Elektre, a od udarca se automobil doslovno raspolovio. Na mjestu događaja preminuo je 48-godišnjak, a vozačica i drugi putnik, unatoč naporima liječnika, preminuli su u KBC-u Sestre milosrdnice i KBC-u Zagreb. Obdukcijom bi se trebalo utvrditi je li vozačica, koja je grubo prekršila prometne propise, u trenutku nesreće možda bila i pod utjecajem alkohola ili droge.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
POREČ

Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga

Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar, rekao je vlasnik
Obitelj Hrvata u Irskoj: 'Zovu nas iz ministarstva. Denis sada ima temperaturu. Strah nas je'
MOŽDANI UDAR

Obitelj Hrvata u Irskoj: 'Zovu nas iz ministarstva. Denis sada ima temperaturu. Strah nas je'

Denis Vejzović (38) iz Rijeke početkom srpnja je imao moždani udar. Operiran je i završio je u komi. Obitelj ga želi prebaciti u Hrvatsku, kažu kako tamošnji liječnici ne vjeruju u oporavak: 'Imamo 72 sata'
DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!
TEŠKO PRISTUPAČNA PLAŽA

DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!

Bez obzira na teren i okolnosti, naša misija ostaje ista - stići do pacijenta i pružiti pomoć kada je najpotrebnija - objavilo je Ministarstvo zdravstva na Facebooku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026