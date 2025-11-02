Kaos na A3 nedaleko Popovače: Jedan izletio s ceste, četvero se sudarili, stigao i helikopter

Prvo je u smjeru Zagreba s ceste sletio crni VW Polo. Hitna je brzo stigla, a vozač je s lakšim ozljedama prevezen T2 timom u KB Dubrava. Prema prvim informacijama, nije bio pod utjecajem alkohola.

Pravi kaos dogodio se u smjeru Bregane. Tamo su se sudarili Peugeot i BMW kojima su upravljale dvije žene, a u nesreći su potom sudjelovala još dva automobila. Nekoliko je ljudi teže ozlijeđeno, a zbog težine situacije ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u bolnicu.

Policija provodi očevid, a promet je znatno usporen.

Prema podacima HAK-a, između čvorova Križ i Popovača, na 85. kilometru u smjeru Bregane, vozi se samo jednim trakom. Kolona je duga oko četiri kilometra, a vozačima se savjetuje strpljenje i oprez.