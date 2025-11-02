Obavijesti

News

Komentari 1
DVA SUDARA U PAR MINUTA

Kaos na A3 nedaleko Popovače: Jedan izletio s ceste, četvero se sudarili, stigao i helikopter

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos na A3 nedaleko Popovače: Jedan izletio s ceste, četvero se sudarili, stigao i helikopter
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U nedjelju oko 13.30 sati na autocesti A3 kod čvora Popovača dogodile su se dvije prometne nesreće u gotovo istom trenutku, na suprotnim stranama kolnika

Prvo je u smjeru Zagreba s ceste sletio crni VW Polo. Hitna je brzo stigla, a vozač je s lakšim ozljedama prevezen T2 timom u KB Dubrava. Prema prvim informacijama, nije bio pod utjecajem alkohola.

Pravi kaos dogodio se u smjeru Bregane. Tamo su se sudarili Peugeot i BMW kojima su upravljale dvije žene, a u nesreći su potom sudjelovala još dva automobila. Nekoliko je ljudi teže ozlijeđeno, a zbog težine situacije ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u bolnicu.

TRAGEDIJA NA CESTI Kombi sletio s ceste kod Novog Sada, jedno dijete poginulo, sedmero ih je ozlijeđeno
Kombi sletio s ceste kod Novog Sada, jedno dijete poginulo, sedmero ih je ozlijeđeno

Policija provodi očevid, a promet je znatno usporen.

PROŠAO KROZ CRVENO Novi detalji strave u Beogradu. Vozač koji je usmrtio tročlanu obitelj bio je drogiran i pijan!
Novi detalji strave u Beogradu. Vozač koji je usmrtio tročlanu obitelj bio je drogiran i pijan!

Prema podacima HAK-a, između čvorova Križ i Popovača, na 85. kilometru u smjeru Bregane, vozi se samo jednim trakom. Kolona je duga oko četiri kilometra, a vozačima se savjetuje strpljenje i oprez.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025