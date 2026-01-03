Obavijesti

ČEKA SE

Kaos na granici: Velike su gužve na ulasku u Hrvatsku iz BiH

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HAK

Vozačima se preporuča da se prije polaska informiraju o stanju na graničnim prijelazima i, ukoliko je moguće, koriste zamjenske pravce

Na ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine se nakon praznika bilježe velike gužve pa se na prijelaz granice čeka duže od sat i pol, izvijestio je Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini (AMSuBiH) sa sjedištem u Mostaru.

PRIPREMITE SE Oprez: U Lici već pada snijeg i bit će ga još! Ceste su skliske, ima i nesreća. Evo gdje paziti
Oprez: U Lici već pada snijeg i bit će ga još! Ceste su skliske, ima i nesreća. Evo gdje paziti

Prema informacijama AMSuBiH i snimkama s web kamera, na više graničnih prijelaza u sjevernome dijelu BiH od jutros su uspostavljene duge kolone vozila. Pojačan promet je na graničnim prijelazima s bosanskohercegovalke strane u Izačiću, Velikoj Kladuši, Gradini, Gradiški, Orašju, Kostajnici, Svilaju (izlaz) te Kozarske Dubice, gdje su zadržavanja zabilježena u oba smjera. 

Na ostalim graničnim prijelazima trenutačno nema dužih zadržavanja.

Iz AMSuBiH upozoravaju da su moguća dodatna usporavanja zbog registracije putnika po novom sustavu ulaska i izlaska u zemlje Europske unije (EES – Entry/Exit System). 

Vozačima se preporuča da se prije polaska informiraju o stanju na graničnim prijelazima i, ukoliko je moguće, koriste zamjenske pravce. 

