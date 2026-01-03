Oprez: U Lici već pada snijeg i bit će ga još! Ceste su skliske, ima i nesreća. Evo gdje paziti

Promjenjivo je vrijeme, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponajprije prijepodne kiša, u kopnenim krajevima i snijeg. Oborina se očekuje opet prema kraju dana, na jugu i obilni pljuskovi uz grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni, javlja DHMZ.

Na krajnjem jugu umjeren i jak jugozapadni, drugdje slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prolazno i bura, u drugom dijelu dana jugo i jugozapadni vjetar u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 10 do 15 °C.

Kako javlja HAK, kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih jutarnjih temperatura moguća je i poledica, a u gorskim predjelima i u unutrašnjosti mjestimice pada snijeg koji se zadržava na kolniku.

Foto: HAK

Mogući su odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Foto: HAK

Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme, javljaju iz HAK-a,



Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici.

Foto: HAK

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI

- prometna nesreća na autocesti A1 na 48.+500 km između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba

- zbog prometne nesreće na autocesti A6 na 21.+500 km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom

- vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Ledenik i tunela Bristovac na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Vrijeme sutra

Prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom i snijegom, osobito u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. U Dalmaciji pljuskovi praćeni grmljavinom, na jugu lokalno moguće obilni. Poslijepodne su na zapadu zemlje moguća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž obale će puhati jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu južni vjetar i jugozapadnjak. Temperatura zraka većinom od -2 do 2 °C. Na Jadranu najniža temperatura od 4 do 9, na jugu do 11, a najviša dnevna između 8 i 13 °C.