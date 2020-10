Kaos na Manhattanu: Trumpove pristaše nisu dobrodošle u NY?

Pristaše američkog predsjednika nosili su kape 'Make America Great Again' i mahali američkim zastavama, prošetali su Manhattanom oko gradske vijećnice i Wall Streeta. Nije dugo trebalo da ih 'zaskoče'

<p>Deseci pristaša Donalda Trumpa sukobili su se s prosvjednicima u New Yorku, što je dovelo do najmanje tri uhićenja.</p><p>Oko 50-ak Trumpovih pristaša sukobilo se s njegovim protivnicima na Manhattanu, policija je morala okončati nerede, a uhićene su najmanje tri osobe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Pristaše američkog predsjednika nosili su kape 'Make America Great Again' i mahali američkim zastavama, prošetali su Manhattanom oko gradske vijećnice i Wall Streeta u srijedu popodne.</p><p>Skandirali su 'Pledge of Allegiance', a neki su nosili transparent 'Trump: Law and Order'.</p><p>Skupini je pružena policijska zaštita, a policajci u plavim kacigama su ih pratili ulicama oko 16 sati. Tada su stigli protuprosvjednici koji su htjeli prekinuti skup, a policija je morala koristiti pendreke i doslovno je vukla ljude u zaklon.</p><p>Nejasno je na kojoj su se strani uhićenja dogodila, a postoje i snimke tih uhićenja. Navodno su svi uhićeni studenti.</p><p>Čovjek koji se lažno predstavljao kao američki predsjednik također je bio na maršu i fotografirao se zajedno s ljudima u majicama 'F *** Antifa'.</p>