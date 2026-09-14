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Kaos na Siciliji! Etna izbacuje pepeo četiri kilometra u zrak, zatvoren dio aerodroma...

Piše Veronika Miloševski,
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Kaos na Siciliji! Etna izbacuje pepeo četiri kilometra u zrak, zatvoren dio aerodroma...
Foto: Joachim Herrmann
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Domaći i međunarodni dolazni letovi preusmjeravaju se na druge sicilijanske zračne luke, uključujući zračnu luku Falcone-Borsellino u Palermu, priopćio je SAC

Dio zračne luke u Cataniji zatvoren je zbog vulkanskog pepela nakon erupcije Etne, a putnicima je savjetovano da provjere status svojih letova. SAC, tvrtka koja upravlja zračnom lukom u Cataniji na Siciliji, objavila je da će dolasci biti obustavljeni do 16 sati zbog vulkanskog pepela u atmosferi, piše The Mirror.

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Vulkanski oblak uzdigao se oko četiri kilometra u zrak i kreće se prema jugu, u smjeru zračne luke u Cataniji. Stručnjaci iz Opservatorija za vulkan Etna izdali su crveno upozorenje VONA (Volcano Observatory Notice to Aviation) zbog oblaka pepela.

Zračna luka zatvorila je sektor C1, dok se kretanje oblaka pepela prati vidljivim i termalnim nadzornim kamerama. Domaći i međunarodni dolazni letovi preusmjeravaju se na druge sicilijanske zračne luke, uključujući zračnu luku Falcone-Borsellino u Palermu, priopćio je SAC.

Prema talijanskom Institutu za geofiziku i vulkanologiju, vulkan bilježi promjenjiv intenzitet ispuštanja plinova iz kratera na vrhu, dok iz kratera na sjeveroistoku gotovo neprekidno izlazi pepeo.

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Stručnjaci su upozorili i na "česte eksplozivne aktivnosti u kraterima na vrhu", uz oblake pepela, piroklastični materijal i lavu na vrhu vulkana.

Vulkanolozi upozoravaju da bi moglo uslijediti još jače djelovanje. „Ne može se isključiti brzi razvoj trenutačnih pojava prema snažnijoj aktivnosti, uz stvaranje erupcijskih stupova, oblaka pepela i urušavanje dijelova vršnih stožaca, što bi moglo dovesti do stvaranja piroklastičnih tokova“, navodi se u priopćenju instituta.

Putnicima je savjetovano da prije putovanja izravno kod svoje zrakoplovne kompanije provjere status leta.

- Nova VONA obavijest bit će izdana ako se uvjeti znatno promijene ili dođe do promjene oznake upozorenja - stoji u upozorenju Opservatorija za vulkan Etna.

Etna je najviši i najaktivniji vulkan u Europi. Emisije pepela posebno su intenzivne ovog ljeta, zbog čega je zračna luka u Cataniji već nekoliko puta bila pogođena tijekom užurbane turističke sezone.

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