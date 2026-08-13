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CATANIA OSTAJE ZATVORENA

Ovako izgleda Etna iz svemira. Erupcija stvara kaos s letovima

Piše HINA,
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Ovako izgleda Etna iz svemira. Erupcija stvara kaos s letovima
Foto: EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTIN
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Do poremećaja je došlo usred vrhunca turističke sezone, a njime su pogođene tisuće putnika. Još uvijek nije poznato kada će se letovi nastaviti s obzirom na nastavak vulkanske aktivnosti.

Sicilijanska zračna luka Catania ostat će zatvorena do dva sata iza ponoći u petak zbog aktivnosti vulkana Etne, javlja njemačka agencija dpa.Zatvaranje zračne luke je ponovo produženo u srijedu, svega nekoliko sati nakon što je tvrtka koja upravlja njome kazala da će letovi ostati suspendirani do 16 sati u četvrtak. Daljnja produženja nisu isključena.

Do poremećaja je došlo usred vrhunca turističke sezone, a njime su pogođene tisuće putnika.

Još uvijek nije poznato kada će se letovi nastaviti s obzirom na nastavak vulkanske aktivnosti.

Putnicima je preporučeno da status letova provjeravaju s aviokompanijama.

NEMA LETOVA NI NA MALTI Erupcija Etne izazvala je kaos na Siciliji, otkazali su stotine letova
Erupcija Etne izazvala je kaos na Siciliji, otkazali su stotine letova

Zračni promet na Siciliji je uvelike poremećen već nekoliko dana zbog najnovije erupcije najaktivnijeg europskog vulkana.

Prema vlastima, brojni letovi su otkazani, odgođeni ili preusmjereni pa su neki zrakoplovi poletjeli iz Palerma, glavnog grada otoka, ili iz manje zračne luke u Comisu.

Aktivnost Etne je također pogodila Maltu, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.

Etna od petka izbacuje velike količine pepela i vrućeg kamenja. Prema Talijanskom nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju (INGV), gusti tokovi lave izbijaju iz dva otvora na visinama od 2360 i 2750 metara. U međuvremenu su se formirala dva nova toka lave.

Putnici su se suočili s promjenama letova u posljednji trenutak, krcatim vlakovima i znatno višim cijenama taksija dok su pokušavali doći do alternativnih zračnih luka.

U narednim danima se očekuju dodatni poremećaji, prema agenciji dpa.

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