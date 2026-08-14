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Drama na Siciliji

Etna i dalje remeti promet: Zračna luka u Cataniji i dalje zatvorena, tisuće putnika čekaju

Piše HINA,
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Etna i dalje remeti promet: Zračna luka u Cataniji i dalje zatvorena, tisuće putnika čekaju
Foto: Matteo Minnella
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Putnicima se savjetuje da status svojih letova provjere s nadležnim aviokompanijama prije nego što dođu u zračnu luku

Letovi u sicilijanskoj zračnoj luci Catania ostat će suspendirani do subote poslijepodne zbog aktivnosti vulkana Etne koji je doveo do otkazivanja ili preusmjeravanja stotina letova tijekom proteklog tjedna. Svi odlazni i dolazni letovi u petoj najprometnijoj zračnoj luci Italije bit će suspendirani do 14 sati 15. kolovoza, priopćila je tvrtka SAC koja upravlja lukom u petak.

Putnicima se savjetuje da status svojih letova provjere s nadležnim aviokompanijama prije nego što dođu u zračnu luku.

Do produžetka suspenzije dolazi usred vrhunca turističke sezone te ono pogađa tisuće putnika, a povećalo je i pritisak na druge zračne luke na Siciliji.

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Etna, najviši i najaktivniji europski vulkan, često remeti promet u zračnoj luci Cataniji, a tvrtka SAC je u svibnju započela prodaju udjela u luci od najmanje 51 posto.

Vulkanski pepeo se smatra jednim od najozbiljnijih rizika za zračni promet jer može oštetiti sustave zrakoplova te dovesti do kvara mlaznih motora.

Sva četiri motora zrakoplova Boeing 747 tvrtke British Airways su se 1982. privremeno isključila nakon što je zrakoplov prošao kroz oblak pepela iz indonezijskog vulkana Galunggung. Posada ih je potom uspješno uključila.  

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Trenutna situacija predstavlja najveći poremećaj u zračnoj luci Cataniji u najmanje dva desetljeća, prema izvorima iz SAC-a koje je citirala talijanska novinska agencija ANSA.

Između 6. i 12. kolovoza je otkazano više od trećine od 1974 letova u Cataniji, a oko 630 je preusmjereno prema drugim zračnim lukama.

Tisuće putnika je zaglavilo zbog produženog zatvaranja zračne luke, a neki su više dana proveli spavajući u njoj.

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