Kaos na Sljemenu. Zagrepčani zakrčili kružni tok: 'Možda izađu iz garaže do večeri'

Sunce je napokon okupalo metropolu. Nakon tmurnih i olovnih dana isprepletenih maglom i smogom, Zagreb je dočekao lijepo vrijeme. Građani su iskoristili sunce za povratak u prirodu.

Ipak, nije moglo bez gužvi i prometnog kolapsa.

Na Facebook stranici HRT-ova Radija Sljeme oglasio se građanin koji je upozorio na gužve kod garaže žičare, ali i na nejednak tretman u primjeni prometnih pravila:

- Blokiraju kružni tok, Ulicu Dolje, a ljudi koji su u garaži možda izađu navečer, pa nema smisla stajati u redu. I, da, nama seljacima se odmah naplati kazna kad se krivo parkiramo u gradu, a ovi tu stanu u dvorište pred garaže, na zelene površine, na pola ceste - rekao je slušatelj za Radio Sljeme.