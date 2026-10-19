KAOS NA ZAPADU Stručnjak za 24sata: Poklopili su se socijalni problemi, migranti i fake news

Masovni prosvjedi zbog visokih životnih troškova i nezadovoljstva vladinom politikom tijekom vikenda prerasli su u nasilne nerede u više francuskih gradova, ali i u Belgiji, Portugalu i Italiji. Izgrednici su pljačkali trgovine, razbijali izloge, došlo je do sukoba s policijom, a na meti napada našle su se i javne ustanove. U Parizu je tijekom nedjelje i noći na ponedjeljak uhićeno više stotina ljudi, dok se vlasti suočavaju s kritikama zbog načina na koji su odgovorile na nasilje.

Pokretanje videa... VIDEO KAOS SE ŠIRI: Francuska u plamenu, prosvjedi se pretvorili u pljačku i palež: 'Opasno je...' | Video: 24sata/Reuters

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u nedjelju navečer obratio se javnosti i osudio nasilje. Naglasio je da se građani koji mirno prosvjeduju zbog životnih troškova ne smiju poistovjećivati s onima koji razbijaju, uništavaju i pljačkaju. Macron je najavio oštar odgovor prema počiniteljima nereda, ali i zatražio transparentnost u načinu na koji su sigurnosne snage pripremale i provodile operacije. Prema informacijama iz Elizejske palače, predsjednik je upozorio na propuste u predviđanju nasilja i prikupljanju obavještajnih podataka.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić govori nam da iza nasilja u zapadnoj Europi stoji kombinacija propagande, dezinformacija na društvenim mrežama, stvarnog nezadovoljstva problemima i pitanje asimilacije migranata.

- Nezadovoljstvo socijalnim problemima uopće nije sporno. Nezadovoljstvo plaćama i socijalnim uvjetima postoji i u Hrvatskoj i Francuskoj, nisu zadovoljni ni u Italiji, ali je problem kada se to nezadovoljstvo događa na veliku štetu drugih ljudi kao što su uništavanje, pljačkanja, spaljivanje spomenika, zgrada, uništavanje trgovina. Ponavljam, nezadovoljstvo je neupitno, ali se postavlja pitanje imate li potrebu izaći na ulice i osjećate li potrebu da pritom morate ozlijediti nekog policajca i nekome uništiti imovinu. Problem je kada pored obrazovanih novinara imate društvene mreže. Ne vjerujem da bi bilo tko izašao na ulice samo tako jer je netko viknuo 'idemo'. Fake news je problem, lažne ilustracije, fotografije, a toga ima sve više. Imate slučajeve da čak i kada znate lokaciju i pozadinu priče, bez dublje provjere ne možete znati radi li se o fake newsu ili ne. Kolega iz Francuske naletio je na školu čiji su se uvjeti u njoj potpuno lažno predstavili i prezentirali. Tu je zadaća novinara i medija da prepoznaju kada se radi o lažnim vijestima, ali sve češće čujete da ljudi ne vjeruju medijima. Ne vjeruju im, ne zato što su se mediji toliko iskompromitirali nego zato što im mediji ne plasiraju informacije koje žele čuti. Ljudi žele potvrdu svog mišljenja i unaprijed izgrađenog stava, a tako svijet ne funkcionira - govori nam Avdagić.

- Ulogu igraju i hibridni i specijalni rat. Ljudi moraju znati da hibridni rat Pekinga, Moskve ili nekog drugog i plasiranje dezinformacija ide u kontekstu stvaranja njihovog mišljenja, to nije nešto daleko od čitatelja 24sata, to je tu među nama. Uz socijalne probleme i hibridni rat, na ovo sve što se događa utječe i manjak asimilacije migranata i društvene nejednakosti. Kod ovakvih nemira se uvijek radi o kombinaciji više faktora. Imamo li puno ljudi koji su neprilagođeni, da imamo ih, ali Francuska je to imala i prije deset, 20 ili 40 godina. Francuska je imala kolonije, dolazili su ljudi takvi kakvi jesu i to manje ilegalno nego danas. Stvari nisu crno-bijele kakvima se čine niti je povijest počela prije deset ili 15 godina. Mi možda doživljavamo to kao posve nešto novo što nije bilo izraženo među studentskim populacijama, ali vaši stariji čitatelji će se sjetiti stranih studenata iz Afrike u Jugoslaviji i onda je to 90-ih potpuno prekinuto. Danas ovdje u Hrvatskoj imate strance koji dolaze jer je nekima od njih Hrvatska obećana zemlja. Po tome 'kaskamo' za Zapadom i ako će nam se socijalni sustav mijenjati i postati izdašniji vjerojatno ćemo doživjeti ono što doživljavaju zapadne zemlje gdje postoje problemi zlouporabe socijalnog sustava, ali to ni u Hrvatskoj nije nepoznanica. Imate ljude koji su osuđeni za zlouporabu socijalnog sustava - govori nam Denis Avdagić i dodaje da u čitavom zapadnom svijetu postoji nezadovoljstvo.

- Zapadni svijet je došao do situacije gdje mladi ljudi koji sada završavaju obrazovanje nisu u mogućnosti niti sanjati o vlastitoj nekretnini ako im to roditelji ne mogu priuštiti. Nemali je broj ljudi koji nisu sigurni hoće li imati posla i tu se javlja najveći problem kada izađete na ulice Pariza ili Marseillea nezadovoljni inflacijom, cijenama nekretnina, gašenjem poslova - dodaje Avdagić.

Ministar Jean-Noël Barrot upozorio je da strani akteri i politički pokreti iskorištavaju prosvjede i društvene mreže za širenje neprijateljskih narativa i utjecaj na javnu raspravu. Trump je, s druge strane, događaje povezao s nekontroliranom migracijom i islamom.

- Što se tiče SAD-a, oni u ovom trenutku ne provode tajno, subverzivno djelovanje, barem ne ono što je potvrđeno. Trump će vam otvoreno reći koga podržava u kojoj zemlji. Ali i s druge strane je postojao nemali broj političara koji su govorili koga žele vidjeti na čelu Amerike, postojali su i oni koji nisu htjeli prihvatiti rezultate izbora u SAD-u. Puno je problematičnije korištenje umjetne inteligencije i botova. Ljudima se često podvaljuju stvari i raspiruje se mržnja - govori nam Denis Avdagić.

- Summa summarum ovoga što gledamo je spoj socijalnih problema i nezadovoljstva, društvenih mreža, sufliranja, problemi asimilacije migranata - zaključio je Avdagić.