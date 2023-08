Kaos na zapadu Zagreba: Od sutra se zbog radova zatvara jedna od najprometnijih ulica

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zbog radova se zatvara Samoborska cesta, i to na dijelu od Škorpikove do Ulice Vučak. Radovi bi trebali trajati do 21. rujna

Od četvrtka se zbog uređenja kolnika za sav promet zatvara Samoborska cesta. Zatvara se na dijelu od Škoprikove do Ulice Vučak, a predviđa se da će radovi trajati do 21. rujna. Zbog radova će biti preusmjerene i ZET-ove autobusne linije 116 i 119. Neće se koristiti autobusno stajalište 'ZET' u smjeru Ljubljanice, stajalište 'Kovinska' u smjeru Podsuseda, te obostrana stajališta 'Samoborska-Goljak' i 'Samoborska-Škorpikova'. Iz ZET-a javljaju da će za linije 116 i 119 biti uspostavljena autobusno stajalište 'Kovinska-ZET' u smjeru Črnomerca/Ljubljanice te 'Kovinska-Automehanika' u smjeru Podsuseda. Ovako će izgledati djelomično izmijenjene trase autobusnih linija: - 116 Podsused most - Samoborska cesta - Kovinska - Ulica Velimira Škorpika - Ljubljanska avenija i dalje redovnom trasom prema Ljubljanici. - 119 Podsused most - Samoborska cesta - Kovinska - Ulica Velimira Škorpika - Samoborska cesta i dalje redovnom trasom prema Črnomercu. Zbog radova će za sav promet biti uspostavljen obilazni pravac u oba smjera: Samoborska cesta - V. Škorpika - Kovinska - Vučak - Samoborska cesta