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KAOS NA ZG OBILAZNICI Kamioni u kvaru, kolone kilometarske!

Piše Iva Tomas,
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KAOS NA ZG OBILAZNICI Kamioni u kvaru, kolone kilometarske!
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Foto: Google Maps
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Uzrok kilometarskim kolonama je kvar teretnih vozila, priopćio je HAK

Na zagrebačkoj obilaznici na A3 između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane kolona je oko sedam kilometara, a u smjeru Lipovca kolona je oko pet kilometara, priopćio je HAK.

Foto: Google Maps
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Uzrok kilometarskim kolonama je kvar teretnih vozila na toj dionici, priopćio je HAK.

- Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis (DC1), Jadranskoj magistrali (DC8) u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku, priopćio je dalje HAK.

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Komentari 4
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