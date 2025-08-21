Obavijesti

VELIKA PROMETNA NESREĆA

Užas na ZG obilaznici! Sudarilo se pet vozila, deset ozlijeđenih! Među njima i dijete od 2 godine

Piše Bogdan Blotnej, Marta Divjak,
Kako neslužbeno doznajemo, 10 je ozlijeđenih od toga su teže ozlijeđeni muškarac i dijete starosti 2 godine te su preveženi u bolnicu. Svi ozlijeđeni putovali su automobilima stranih tablica

U velikoj prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici ozlijeđeno je 10 ljudi, a jednog čovjeka su vatrogasci morali vaditi iz automobila. Vatrogasci su dojavu o nesreći između Lučkog i Jankomira zaprimili u četvrtak u 12.10 sati, a pozvana je i policija kao i više vozila Hitne pomoći, za što smo dobili potvrdu.

Foto: HAK

- Zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad, na 19.+050 km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 9 km - objavio je HAK.

NOVA SMRT NA CESTAMA Strava kod Novog Vinodolskog: U teškoj prometnoj nesreći poginula je jedna osoba...
Strava kod Novog Vinodolskog: U teškoj prometnoj nesreći poginula je jedna osoba...

Kako neslužbeno doznajemo, u teškoj nesreći je 10 ozlijeđenih, od toga su teže ozlijeđeni muškarac i dijete starosti cca 2 godine, te su preveženi u bolnicu. Svi ozlijeđeni putovali su automobilima stranih tablica.

Uskoro više...

