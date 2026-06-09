Obavijesti

News

Komentari 1
POKVARIO SE BAGER

Kaos tokom rušenja Vjesnika: Bačić najavio probijanje roka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos tokom rušenja Vjesnika: Bačić najavio probijanje roka
Zagreb: Branko Bačić o trenutnom stanju uklanjanja Vjesnika | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ministar Branko Bačić potvrdio je da će zbog petodnevnog zastoja vjerojatno doći do produljenja roka rušenja Vjesnikova nebodera, a rezervni dio za bager stiže iz Nizozemske

Činjenica da se neće raditi pet dana bit će razlog produljenja roka rušenja Vjesnikova nebodera, ali o tome ćemo još razgovarati s izvođačem, rekao je u utorak  potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Odgovarajući na novinarsko pitanje ima li nekih novih informacija oko Vjesnika s obzirom na činjenicu da se u nedjelju pokvario bager koji je rušio sjevernu stranu nebodera, Bačić je rekao kako se čeka da stigne rezervni dio za bager iz Nizozemske kako bi se nastavilo s radom. "Preostaje još nekoliko sati da se ukloni taj najsporniji dio i da se onda ponovno može pustiti Slavonska avenija u potpunosti u promet", istaknuo je Bačić uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

PRATITE UŽIVO Bačić najavio: Vjesnik ide kraju, neboder je već 10 metara niži, slijedi novo zatvaranje prometa
Bačić najavio: Vjesnik ide kraju, neboder je već 10 metara niži, slijedi novo zatvaranje prometa

Na novinarsko pitanje hoće li se, obzirom na ovu pauzu, izvođač uspjeti držati rokova i hoće li se Vjesnik ukloniti kako je planirano - do sredine srpnja, ministar je odgovorio da će o tome još razgovarati s izvođačem.

"Svakako da će sada ova činjenica da se praktički neće raditi pet dana, biti razlog produljenja roka, ali u tom poslu na takvim visinama i s takvim opterećenjem mogu se dogoditi ovakve stvari. Ja sam i rekao, kod obilaska Vjesnika neki dan, da najprije treba skočiti pa onda reći hop jer se doista takve nezgode i problemi događaju", poručio je ministar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli
FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'
CRVENA ZVIJER U VRBOVCU

FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'

Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu • Prešla je svega 25 kilometara • Nije na prodaju, kažu Maja i Željko
Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'
Velika tuga

Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'

U teškoj nesreći poginulo četvero ljudi. Vozač (44) zabio se frontalno u auto bračnog para iz Gradine. Iza njih ostalo dvoje djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026