Bačić najavio: Vjesnik ide kraju, neboder je već 10 metara niži, slijedi novo zatvaranje prometa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Branko Bačić sa suradnicima obišao Vjesnik | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ministar će izvijestiti o daljnjem tijeku uklanjanja oštećenog nebodera, a otkrit će i kada bi promet ispod Vjesnika mogao biti potpuno normaliziran

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić obratit će se javnosti kako bi iznio najnovije informacije o radovima na uklanjanju nebodera Vjesnik, teško oštećenog u požaru koji je uništio cijelu zgradu. Bačić je ranije najavio kako bi rušenje nebodera trebalo biti završeno do 5. srpnja. Prema posljednjim dostupnim podacima, radnici su uklonili 15. kat objekta, upravo onaj na kojem je izbio požar nakon kojeg se vatra proširila i zahvatila ostatak zgrade. Ministarstvo smatra da su ispunjeni uvjeti za ponovno otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, koji bi od danas mogao biti dostupan prometu.

Rušenje nebodera Vjesnik ulazi u posljednju etapu. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izvijestio je o dosad obavljenim radovima te najavio što slijedi u narednim tjednima.

- S današnjim danom krećemo u završnu fazu uklanjanja Vjesnika. Iza nas je period od puna tri mjeseca u kojima smo radili najprije na projektu uklanjanja, a onda je počelo i njegovo uklanjanje - rekao je Bačić.

Dodao je kako je iz nebodera do sada uklonjeno čak 620 tona otpada, a demontirani su i zapadni te dio istočnog aneksa objekta.

Prema njegovim riječima, prije početka zahtjevnijih zahvata zgrada je dodatno osigurana s gotovo tisuću podupirača. Iz objekta su uklonjeni i mazut te loživa ulja, dok je posebna pozornost posvećena uklanjanju opasnih materijala.

- Na 16. etaži bilo je 470 kilograma azbesta i tada je prema strogim kriterijima azbest u potpunosti uklonjen te je odvezen na odlagalište u Viroviticu - kazao je ministar.

U nastavku radova najprije je uklonjena 17. etaža, a potom su metodom redijamantnog rezanja srušene i 16. te 15. etaža.

- Danas je Vjesnik 10 metara niži. U završnoj fazi će se s dizalicama uklanjati etaža po etaža kako bi cijeli neboder bio uklonjen - rekao je Bačić.

Pred građanima je i novo privremeno zatvaranje jednog od najprometnijih prometnih pravaca u Zagrebu.

- Na blagdan Tijelova bit će ponovno zatvorena Slavonska avenija pa do nedjelje navečer. U tom periodu bit će uklonjena sjeverna strana nebodera kako dio najviših etaža ne bi završio na podvožnjaku - istaknuo je.

Prema trenutačnom planu, uklanjanje cijelog nebodera trebalo bi biti završeno tijekom prve polovice srpnja, čime će biti okončan višemjesečni projekt sanacije jedne od najpoznatijih zagrebačkih zgrada nakon razornog požara.

- Sada je na nama da krenemo u razgovore o budućnosti ove lokacije. Vlada je zainteresirana o otkupu cijele ove lokacije, no to će ovisiti o razgovorima s ostalim suvlasnicima. Mi smo vlasnici 64 posto. Krenut ćemo u izradu arhitektonskog natječaja. Želimo napraviti objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja su u zakupu. Na taj način ovdje bi značajan broj naših ministarstava moglo imati svoje sjedište - kazao je Bačić.

