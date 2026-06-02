Obavijesti

News

Komentari 1
VIDEO: gradi luksuzni resort

Kaos u Albaniji zbog projekta Trumpova zeta: Postavili bodljikavu žicu, izbili sukobi...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Kaos u Albaniji zbog projekta Trumpova zeta: Postavili bodljikavu žicu, izbili sukobi...
Foto: Reuters/X

Riječ je o staništu brojnih zaštićenih vrsta, uključujući plamence, sredozemne medvjedice i morske kornjače...

Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (SPAK) pokrenulo je istragu o izmjenama zaštitnog statusa obalnog područja Zvërnec, gdje se planira izgradnja velikog turističkog kompleksa povezanog s američkim investitorom Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Politico.

Istraga je usmjerena na odluke državnih institucija koje su omogućile smanjenje razine zaštite dijela područja Vjosa–Narta, jednog od najvažnijih albanskih močvarnih ekosustava. Riječ je o staništu brojnih zaštićenih vrsta, uključujući plamence, sredozemne medvjedice i morske kornjače.

Projekt razvoja luksuznog turističkog kompleksa posljednjih je mjeseci izazvao snažne reakcije lokalnog stanovništva, ekoloških organizacija i predstavnika grčke manjine u Albaniji. Kritičari tvrde da bi gradnja mogla ugroziti osjetljivi prirodni okoliš te dovesti do sporova oko zemljišta i vlasničkih prava.

Napetosti su kulminirale krajem svibnja kada su izbili sukobi između prosvjednika i privatnih zaštitara na području predviđenom za gradnju. Prema izvješćima lokalnih medija, ozlijeđen je najmanje jedan čovjek, nakon čega je i grčka vlada zatražila potpunu istragu događaja te zaštitu prava lokalne manjinske zajednice.

ANTISRPSKI VOJNI BLOK? Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!
Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!

Kushnerova investicijska mreža posljednjih godina razvija nekoliko velikih projekata na zapadnom Balkanu. U Albaniji je već dobila odobrenje za ulaganje vrijedno oko 1,4 milijarde eura na otoku Sazanu, gdje je planirana izgradnja luksuznog turističkog naselja. Albanska vlada tvrdi da će projekti otvoriti nova radna mjesta i dodatno pozicionirati zemlju kao atraktivnu mediteransku turističku destinaciju.

S druge strane, protivnici projekta upozoravaju na nedostatak transparentnosti i moguće pogodovanje investitorima. Više domaćih i međunarodnih organizacija za zaštitu okoliša zatražilo je obustavu radova dok se ne utvrde sve okolnosti vezane uz izmjene statusa zaštićenog područja.

Istraga SPAK-a trebala bi utvrditi jesu li tijekom postupka donošenja odluka prekršeni zakoni ili zloupotrijebljene ovlasti državnih dužnosnika. Za sada nisu podignute optužnice, a albanske vlasti ističu da će surađivati s istražiteljima kako bi se rasvijetlile sve okolnosti slučaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi
IZNUĐIVAČI IZ VELIKE GORICE

Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi

Anđelina H. (23) i Roko K. (23) ranije su godinu i pol bili u vezi. Nakon prekida mladić je i dalje gajio emocije prema njoj pa kad mu se obratila za pomoć, nije se mnogo dvoumio
Fatalna Anđelina sve osmislila: Dvojac oko 3 sata zapalio aute, već u 15 sati policija ih locirala
KROZ PROZOR NAKON PALEŽI

Fatalna Anđelina sve osmislila: Dvojac oko 3 sata zapalio aute, već u 15 sati policija ih locirala

Anđelina H. (23) i Roko K. (23) bili su u ljubavnoj vezi. On je još gajio emocije prema njoj pa je pristao na njezinu molbu poslati SMS
Istražili smo u kojim bolnicama liječnici imaju najviše dozvola za rad privatno. Prednjači jedna
PODACI MINISTARSTVA DRUGAČIJI

Istražili smo u kojim bolnicama liječnici imaju najviše dozvola za rad privatno. Prednjači jedna

Ministarstvo zdravstva prije tjedan dana objavilo je službene podatke o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika za svibanj 2025. i svibanj 2026. godine, no ti se podaci razlikuju od onih koje su bolnice dostavile nama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026