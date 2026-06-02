Kaos u Albaniji zbog projekta Trumpova zeta: Postavili bodljikavu žicu, izbili sukobi...

Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (SPAK) pokrenulo je istragu o izmjenama zaštitnog statusa obalnog područja Zvërnec, gdje se planira izgradnja velikog turističkog kompleksa povezanog s američkim investitorom Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Politico.

Istraga je usmjerena na odluke državnih institucija koje su omogućile smanjenje razine zaštite dijela područja Vjosa–Narta, jednog od najvažnijih albanskih močvarnih ekosustava. Riječ je o staništu brojnih zaštićenih vrsta, uključujući plamence, sredozemne medvjedice i morske kornjače.

Projekt razvoja luksuznog turističkog kompleksa posljednjih je mjeseci izazvao snažne reakcije lokalnog stanovništva, ekoloških organizacija i predstavnika grčke manjine u Albaniji. Kritičari tvrde da bi gradnja mogla ugroziti osjetljivi prirodni okoliš te dovesti do sporova oko zemljišta i vlasničkih prava.

Napetosti su kulminirale krajem svibnja kada su izbili sukobi između prosvjednika i privatnih zaštitara na području predviđenom za gradnju. Prema izvješćima lokalnih medija, ozlijeđen je najmanje jedan čovjek, nakon čega je i grčka vlada zatražila potpunu istragu događaja te zaštitu prava lokalne manjinske zajednice.

Kushnerova investicijska mreža posljednjih godina razvija nekoliko velikih projekata na zapadnom Balkanu. U Albaniji je već dobila odobrenje za ulaganje vrijedno oko 1,4 milijarde eura na otoku Sazanu, gdje je planirana izgradnja luksuznog turističkog naselja. Albanska vlada tvrdi da će projekti otvoriti nova radna mjesta i dodatno pozicionirati zemlju kao atraktivnu mediteransku turističku destinaciju.

🇦🇱 Update: Protests escalated in the Zvernec area.



According to protesters, private security personnel "kidnapped" a protester and used pepper spray against protesters and Albanian police.



The protest was attended by the leader of Albania's left-wing Bashke party.

S druge strane, protivnici projekta upozoravaju na nedostatak transparentnosti i moguće pogodovanje investitorima. Više domaćih i međunarodnih organizacija za zaštitu okoliša zatražilo je obustavu radova dok se ne utvrde sve okolnosti vezane uz izmjene statusa zaštićenog područja.

Istraga SPAK-a trebala bi utvrditi jesu li tijekom postupka donošenja odluka prekršeni zakoni ili zloupotrijebljene ovlasti državnih dužnosnika. Za sada nisu podignute optužnice, a albanske vlasti ističu da će surađivati s istražiteljima kako bi se rasvijetlile sve okolnosti slučaja.