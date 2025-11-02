Obavijesti

Kaos u Beogradu: Prosvjednici i Vučićevi pristaše “Ćaci” krvavo se sukobili ispred Skupštine!

Piše Ivan Jukić,
Ilustracija | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sukob prosvjednika protiv Vučića i njegovih "Ćaca" ispred Skupštine, topovski udari i pirotehnika u zraku! Policija pokušava smiriti situaciju...

Beograd je večeras bio poprište sukoba između građana koji prosvjeduju protiv režima Aleksandra Vučića i njegovih pristaša poznatih kao „Ćaci“. Ispred zgrade Narodne skupštine odjekuju topovski udari, a interventna policija nastoji kordonom razdvojiti sukobljene strane, pišu Nova.rs i N1.

Prosvjed je organiziran u znak podrške Dijani Hrka, majci žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja je zbog tragedije započela štrajk glađu. 

Napetosti su eskalirale kada su „Ćaci“ krenuli prema policiji i prosvjednicima, što je rezultiralo bacanjem pirotehničkih sredstava i predmeta poput boca s vodom.

'MAMA PROTIV MAŠINERIJE' Majka mladića koji je poginuo u Novom Sadu počela štrajk glađu
Majka mladića koji je poginuo u Novom Sadu počela štrajk glađu

N1 je izvijestio da je jedna od petardi pala blizu njihove novinarske ekipe, dok policija zasad nije intervenirala. Studenti koji su sudjelovali u blokadi apelirali su na građane da se sklone na sigurno.

