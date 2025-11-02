Majka mladića koji je poginuo u Novom Sadu počela štrajk glađu

Hrka je također zatražila puštanje iz pritvora studenta koji su uhićeni tijekom višemjesečnih protuvladinih prosvjeda i raspisivanje prijevremenih izbora.

Štrajk glađu najavila je u subotu pred desecima tisuća ljudi koji su u Novom Sadu obilježili godišnjicu pada nadstrešnice na obnovljenoj zgradi kolodvora, koja je dva puta otvarana u nazočnosti državnih i gradskih dužnosnika.

Taj je incident pokrenuo val protuvladinih prosvjeda na kojima se traži odgovornost vlasti za korupciju i loše izvedene radove.

- Režim krije istinu o ubojstvu mog sina i 16 žrtava. Neću više šutjeti - napisala je Hrka na Instagramu, dodavši da je štrajk čin kritike režima predsjednika Aleksandra Vučića "koji već godinu dana krije istinu o ubojstvu" njezina sina Stefana i još 15 žrtava.

- Zahtijevam da Aleksandar Vučić raspiše izbore i pusti iz pritvora sve studente koji su protupravno lišeni slobode - istaknula je Hrka i pozvala građane "koji vjeruju u istinu i pravdu" da je podrže u njezinoj borbi. Skupina studenata iz Novog Sada krenula je u nedjelju pješice u Beograd da podrži Hrku.

Odjevena u bijelu majicu s natpisom "Mama protiv mašinerije", Hrka je došla pred parlament, ali joj policija nije dopustila da priđe zgradi ispred koje je postavljen šatorski kamp Vučićevih pristaša, poznat kao "Ćacilend". Štrajk je potom počela nedaleko parlamenta.

Za nesreću dosad nitko nije sudski odgovarao što je bio okidač za protuvladine prosvjede koji traju već godinu dana. Optužnice su podignute protiv bivših ministara građevinarstva Gorana Vesića i Tomislava Momirovića te nekadašnje direktorice “Infrastruktura Željeznica Srbije” Jelene Tanasković.