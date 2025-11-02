Obavijesti

News

Komentari 0
'MAMA PROTIV MAŠINERIJE'

Majka mladića koji je poginuo u Novom Sadu počela štrajk glađu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Majka mladića koji je poginuo u Novom Sadu počela štrajk glađu
4
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu prije godinu dana počela je u nedjelju štrajk glađu tražeći odgovornost vlasti za nesreću u kojoj je poginulo 16 ljudi

Hrka je također zatražila puštanje iz pritvora studenta koji su uhićeni tijekom višemjesečnih protuvladinih prosvjeda i raspisivanje prijevremenih izbora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kakav prizor! More ljudi slilo se na prosvjed u Novom Sadu. Zapljeskali žrtvama 02:04
Kakav prizor! More ljudi slilo se na prosvjed u Novom Sadu. Zapljeskali žrtvama | Video: 24sata/Reuters

Štrajk glađu najavila je u subotu pred desecima tisuća ljudi koji su u Novom Sadu obilježili godišnjicu pada nadstrešnice na obnovljenoj zgradi kolodvora, koja je dva puta otvarana u nazočnosti državnih i gradskih dužnosnika.

TISUĆE NA ULICAMA VIDEO Najemotivniji trenutak: Majka poginulog u Novom Sadu u suzama stigla na prosvjed
VIDEO Najemotivniji trenutak: Majka poginulog u Novom Sadu u suzama stigla na prosvjed

Taj je incident pokrenuo val protuvladinih prosvjeda na kojima se traži odgovornost vlasti za korupciju i loše izvedene radove.

Serbian mother begins hunger strike over Novi Sad roof collapse in front of the parliament in Belgrade
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

- Režim krije istinu o ubojstvu mog sina i 16 žrtava. Neću više šutjeti - napisala je Hrka na Instagramu, dodavši da je štrajk čin kritike režima predsjednika Aleksandra Vučića "koji već godinu dana krije istinu o ubojstvu" njezina sina Stefana i još 15 žrtava.

Novi Sad utihnuo na 16 minuta za sve poginule u nesreći u padu nadstrešnice
Foto: Antonio Ahel

- Zahtijevam da Aleksandar Vučić raspiše izbore i pusti iz pritvora sve studente koji su protupravno lišeni slobode - istaknula je Hrka i pozvala građane "koji vjeruju u istinu i pravdu" da je podrže u njezinoj borbi. Skupina studenata iz Novog Sada krenula je u nedjelju pješice u Beograd da podrži Hrku.

Serbia protests demand accountability one year after deadly roof collapse
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Odjevena u bijelu majicu s natpisom "Mama protiv mašinerije", Hrka je došla pred parlament, ali joj policija nije dopustila da priđe zgradi ispred koje je postavljen šatorski kamp Vučićevih pristaša, poznat kao "Ćacilend". Štrajk je potom počela nedaleko parlamenta.

JEZIVA PORUKA Majka stradalog Stefana Hrke dobila zastrašujuću poruku i montiranu fotografiju sina!
Majka stradalog Stefana Hrke dobila zastrašujuću poruku i montiranu fotografiju sina!

Za nesreću dosad nitko nije sudski odgovarao što je bio okidač za protuvladine prosvjede koji traju već godinu dana. Optužnice su podignute protiv bivših ministara građevinarstva Gorana Vesića i Tomislava Momirovića te nekadašnje direktorice “Infrastruktura Željeznica Srbije” Jelene Tanasković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025