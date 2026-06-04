Kaos u BiH parlamentu: Svađe zastupnika, prekinuli sjednicu

Sjednica gornjeg, nacionalno koncipiranog Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je u četvrtak nakon gotovo tri i pol sata rasprave u kojoj se zastupnici nisu mogli dogovoriti ni oko dnevnog reda na kojemu su trebali bili važni zakoni za europski put zemlje.

Zakoni o sudu BiH i Visokom sudbenom i tužiteljskome vijeću preduvjet su za otvaranje pregovora s EU. No, sjednica se pretvorila u svađu i kaos i na kraju je prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Dragan Čović, koji je i čelnik HDZ-a BiH, ustvrdio je da se jedino zahvaljujući dužnosnicima iz njegove stranke zadržan barem dio konstruktivnog rada institucija na putu EU.

„Sve što je dobro donijelo BiH radili su (premijerka) Borjana Krišto i ministri iz HDZ-a BiH“, rekao je.

Na to su reagirali bošnjački izaslanici Dženan Đonlagić iz Demokratske fronte Željka Komšića i Džemal Smajić iz Stranke za BiH optuživši dužnosnike HDZ-a da ne vole BiH i rade protiv nje.

U nastavku rasprave je Čović rekao da je Komšić bošnjački člana Predsjedništva BiH koji je u državni vrh biran četiri puta glasovima Bošnjaka.

„Svi vi koji nelegitimno namećete Hrvatima predstavnike dobili ste situaciju koju imamo. Siguran sam da će na sljedećim izborima sjediti legitimni predstavnici u Domu naroda i Predsjedništvu BiH“, istaknuo je Čović.

Član hrvatskoga kluba Zlatko Miletić, čiji legitimitet hrvatske stranke osporavaju tvrdeći da je izabran voljom bošnjačkih birača, optužio je Čovića da je kriminalac, ratni zločinac te da je krivotvorio diplome doktora znamosti.

Čović mu je uzvratio da je policajac i obavještajac koji je tijekom rasprave nesvjesno priznao da nije hrvatski zastupnik iako sjedi u klubu Hrvata.

Srpski zastupnik Sredoje Nović zamjerio je predsjedatelju Kemalu Ademoviću što se rasprava vodila prije glasanja o dnevnom redu i nakon što su se međusobne optužbe nastavile srpski izaslanici su napustili dvoranu.