Sve je više zemalja koje su prekinule putničke veze s Britanijom zbog novog soja koronavirusa koji je tamo nađen, a koji se brže širi.

Više od 40 zemalja privremeno je zatvorilo granice za robu i putnike iz Ujedinjenog Kraljevstva ukinuvši letove iz te zemlje zbog brzog širenja novog soja koronavirusa. No, Britaniji je najveći problem francuska blokada.

Vlada britanskog premijera Borisa Johnsona nastoji s Francuskom pronaći način da se otvore granice i odblokira jedna od najvažnijih europskih trgovačkih ruta devet dana prije definitivnog razlaza Britanije i EU-a, javlja u utorak Reuters.

Francuska je zatvorila granicu s Ujedinjenim Kraljevstvom na 48 sati. Kamioni i trajekti iz Dovera ne smiju prometovati.

BBC, pozivajući se na francuskog ministra za europske poslove Clementa Beaunea, javlja da će Britanija i Francuska objaviti dogovor o ponovnoj uspostavi teretnog prometa do srijede.

- U posljednja 24 sata stalno razgovaramo s našim francuskim kolegama o nizu pitanja, a nastavit ćemo i danas - kazala je britanska ministrica unutarnjih poslova Priti Patel.

Na pitanje može li se rješenje danas očekivati, Patel je kazala da se na tome radi jer je "u interesu obiju zemalja da se osigura nesmetan protok".

- Vidjet ćemo što će se danas postići - rekla je Patel.

U međuvremenu, stotine kamiona stoje u Doveru bez ikakvih informacija kad bi mogli nastaviti put prema Europi.

Britanci u strahu od toga da nestane zaliha u dućanima

U međuvremenu, kod dijela Britanaca stvorio se strah da bi moglo nestati zaliha iz dućana.

Velika Britanija u utorak je poručila da, bez obzira na zastoj teretnog prometa zbog blokiranih granica, hrane ima u izobilju te da se ljudi ne trebaju brinuti da bi uoči božićnih gozbi u dućanima mogla nastati nestašica.

Dva najveća lanca supermarketa, Tesco i Sainsbury's, u ponedjeljak su upozorili da će police polako ostajati prazne ukoliko se ubrzo ne uspostavi promet roba na jednoj od najvažnijih europskih trgovačkih ruta.

Zbog strogih restrikcijskih mjera vezanih uz pandemiju covida-19, posebice zatvaranja ugostiteljstva, britanski supermarketi bilježe rekordnu potražnju uoči Božića i postoji bojazan od paničnog, prekomjernog kupovanja namirnica.

- Granični prijelazi bi od sutra trebali biti otvoreni kako bismo bili sigurni da neće doći do poremećaja teretnog prometa - rekao je Andrew Opi, direktor za hranu i održivost Britanskog maloprodajnog konzorcija (BRC), navodeći da bi, u protivnom, moglo doći do nestašica salate, povrća i voća, uključujući maline i jagode.

Iako se u utorak pred supermarketima diljem zemlje stvaraju dugački redovi, prodavači tvrde da ne vide nikakvu promjenu u navikama kupaca te da treba imati na umu da su ovo i inače najprometniji dani za kupovinu.

Također, zbog protokola vezanih uz covid-19, u supermarketima više ne može biti neograničen broj kupaca kao prije.

Britanija je u lockdownu

Svemu tome valja dodati i činjenicu da je Britanija zbog novog soja korone u novom velikom lockdownu. Zatvorene su sve trgovine koje ne prodaju hranu i osnovne potrepštine. Isto tako, zabranjeno je putovanje izvan zona za koje je proglašen najviši stupanj uzbune, bilo u druge dijelove Ujedinjenog Kraljevstva, bilo u inozemstvo. Barovi, restorani i muzeji ondje su zatvoreni već od prošle srijede.

Građani ne smiju napuštati svoje domove osim ako idu na posao koji ne mogu obavljati od kuće. Vlada im poručuje da putuju jedino ako nužno moraju, da smanje broj kretanja na minimum te da idu pješice ili biciklom gdje god je to moguće.

London je prazan.

Vlasti su obavijestile Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da se novi soj virusa širi brže i "do 70 posto". Stoga je WHO pozvala svoje europske članice da pojačaju kontrolu, što je dosta njih već i učinilo, a među njima i Hrvatska.

Privremeno su prekinuti letovi s Britanijom. To je u nedjelju potvrdio premijer Andrej Plenković.

- S obzirom na nova saznanja o bržem intenzitetu širenja covida-19 u Ujedinjenoj Kraljevini, Hrvatska će iz mjere opreza privremeno obustaviti putnički zračni promet iz Velike Britanije na 48 sati, dok se ne preciziraju informacije o mogućem novom soju virusa. Prioritet je zaštita zdravlja građana - napisao je Plenković.