Kaos u centru Zagreba: Troje ozlijeđenih u strašnom sudaru!
U prometnoj nesreći u Zagrebu u četvrtak ozlijeđeno je troje ljudi, potvrdila nam je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila pola sata iza ponoći, a sudjelovala su tri automobila.
Lančani sudar dogodio se na raskrižju Trga kralja Tomislava, Ulice Pavla Hatza i Trga Josipa Jurja Strossmayera. U nesreći je troje ljudi ozlijeđeno te im je pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb.
