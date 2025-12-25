Obavijesti

Kaos u centru Zagreba: Troje ozlijeđenih u strašnom sudaru!

Kaos u centru Zagreba: Troje ozlijeđenih u strašnom sudaru!
Foto: Čitatelj 24sata

U nesreći je troje ljudi ozlijeđeno te im je pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb

U prometnoj nesreći u Zagrebu u četvrtak ozlijeđeno je troje ljudi, potvrdila nam je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila pola sata iza ponoći, a sudjelovala su tri automobila.

Foto: čitatelj/24sata

Lančani sudar dogodio se na raskrižju Trga kralja Tomislava, Ulice Pavla Hatza i Trga Josipa Jurja Strossmayera. U nesreći je troje ljudi ozlijeđeno te im je pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb.

Foto: čitatelj/24sata

