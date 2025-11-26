Obavijesti

News

Komentari 0
ZATVORENE GRANICE

Kaos u Gvineji Bisao: Vojnici su upali na državnu televiziju i proglasili preuzimanje vlasti

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos u Gvineji Bisao: Vojnici su upali na državnu televiziju i proglasili preuzimanje vlasti
Foto: Televisao da Guine-Bissau

Tri dana nakon izbora zemlju potresa novi udar – vojska tvrdi da sprječava 'opasan plan', zatvara granice i stopira sve institucije.

Napetost u Gvineji Bisao eksplodirala je u srijedu kada su se vojnici pojavili na državnoj televiziji i objavili da su preuzeli vlast. Sve se dogodilo samo tri dana nakon predsjedničkih i parlamentarnih izbora, uz pucnjavu koja je odjekivala u blizini predsjedničke palače, javlja AP.

- Visoko vojno zapovjedništvo za ponovno uspostavljanje nacionalnog i javnog reda odlučuje odmah smijeniti predsjednika Republike i suspendirati, do novih naredbi, sve institucije Republike Gvineje Bisau - pročitao je dramatičnu poruku pred kamerama Dinis N'Tchama, glasnogovornik visokog vojnog zapovjedništva zemlje.

N'Tchama tvrdi da je vojska reagirala zbog, kako kaže, “plana u toku” čiji je cilj destabilizacija države.

- Domaći i strani državljani pokušali su manipulirati izbornim rezultatima radi sprovođenja tog plana - izjavio je.
Vojnici su najavili i trenutačnu obustavu izbornog procesa, gašenje rada medijskih kuća te zatvaranje svih granica.

Napetost je rasla još od nedjelje, kada su održani izbori. I trenutni predsjednik Umaro Sissoco Embaló i protivnik Fernando Dias da Costa u utorak su – svaki za sebe – proglasili pobjedu, iako preliminarni rezultati trebaju biti objavljeni tek u četvrtak.

Zemlja s poviješću pučeva

Gvineja Bisau desetljećima je politički nestabilna. Doživjela je četiri puča i brojne pokušaje, uključujući i jedan prijavljen prošlog mjeseca. Srijeda nije bila iznimka, oko podneva začula se pucnjava u blizini predsjedničke palače u glavnom gradu.

Prema izvještaju AP-a, prilazi palači bili su blokirani, a na kontrolnim punktovima stajali su teško naoružani i maskirani vojnici.

Vojska tvrdi da 'spašava državu', a građani ponovno gledaju scenu koja im je, nažalost, već dobro poznata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025