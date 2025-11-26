Kaos u Gvineji Bisao: Vojnici su upali na državnu televiziju i proglasili preuzimanje vlasti

Napetost u Gvineji Bisao eksplodirala je u srijedu kada su se vojnici pojavili na državnoj televiziji i objavili da su preuzeli vlast. Sve se dogodilo samo tri dana nakon predsjedničkih i parlamentarnih izbora, uz pucnjavu koja je odjekivala u blizini predsjedničke palače, javlja AP.

- Visoko vojno zapovjedništvo za ponovno uspostavljanje nacionalnog i javnog reda odlučuje odmah smijeniti predsjednika Republike i suspendirati, do novih naredbi, sve institucije Republike Gvineje Bisau - pročitao je dramatičnu poruku pred kamerama Dinis N'Tchama, glasnogovornik visokog vojnog zapovjedništva zemlje.

N'Tchama tvrdi da je vojska reagirala zbog, kako kaže, “plana u toku” čiji je cilj destabilizacija države.

- Domaći i strani državljani pokušali su manipulirati izbornim rezultatima radi sprovođenja tog plana - izjavio je.

Vojnici su najavili i trenutačnu obustavu izbornog procesa, gašenje rada medijskih kuća te zatvaranje svih granica.

Napetost je rasla još od nedjelje, kada su održani izbori. I trenutni predsjednik Umaro Sissoco Embaló i protivnik Fernando Dias da Costa u utorak su – svaki za sebe – proglasili pobjedu, iako preliminarni rezultati trebaju biti objavljeni tek u četvrtak.

Zemlja s poviješću pučeva

Gvineja Bisau desetljećima je politički nestabilna. Doživjela je četiri puča i brojne pokušaje, uključujući i jedan prijavljen prošlog mjeseca. Srijeda nije bila iznimka, oko podneva začula se pucnjava u blizini predsjedničke palače u glavnom gradu.

Prema izvještaju AP-a, prilazi palači bili su blokirani, a na kontrolnim punktovima stajali su teško naoružani i maskirani vojnici.

Vojska tvrdi da 'spašava državu', a građani ponovno gledaju scenu koja im je, nažalost, već dobro poznata.