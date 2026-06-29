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OBRAČUN U LOVREČICI

Kaos u istarskom restoranu: Uhitili Slovence, mladić i žena napali i policajce u tučnjavi

Piše Ivan Hruškovec,
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Kaos u istarskom restoranu: Uhitili Slovence, mladić i žena napali i policajce u tučnjavi
Ilustracija | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, Canva

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako su 54-godišnjakinja i 20-godišnjak, osim policijskim službenicima, prijetili i 80-godišnjakinji, 86-godišnjaku i 44-godišnjaku s kojima su se sukobili na terasi ugostiteljskog objekta

Istarski policajci izvijestili su kako su dovršili istragu nad dvoje slovenskih državljana zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela. Utvrđena je sumnja da je 54-godišnja slovenska državljanka počinila pet kaznenih djela prijetnje i dva kaznena djela tjelesne ozljede, dok se 20-godišnjeg slovenskog državljanina sumnjiči da je počinio dva kaznena djela prijetnje, dva kaznena djela tjelesne ozljede i jedno kazneno djelo prisile prema službenoj osobi.

Naime, nakon što je policija zaprimila dojavu o problemima u ugostiteljskom objektu u Lovrečici, policijski službenici pristigli su na mjesto događaja gdje je izbio sukob između nekoliko osoba. Po dolasku policije, sve osobe su se smirile, osim 54-godišnjakinje i 20-godišnjaka koji su nastavili vikati, a ubrzo su počeli i vrijeđati i omalovažavati policijske službenike.

Žena je zaprijetila policijskim službenicima smrću, a kada joj je priopćeno da je uhićena, pokušala se udaljiti s mjesta događaja, radi čega su policijski službenici uporabili nad njom sredstva prisile. U tom trenutku, 20-godišnjak je uhvatio za ruku policijskog službenika, povlačeći ga i pokušavajući osloboditi 54-godišnjakinju. Policijski službenici su i nad njim uporabili sredstva prisile te su ih oboje priveli u policijsku postaju.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako su 54-godišnjakinja i 20-godišnjak, osim policijskim službenicima, prijetili i 80-godišnjakinji, 86-godišnjaku i 44-godišnjaku s kojima su se sukobili na terasi ugostiteljskog objekta prije dolaska policijskih službenika te na štetu kojih su počinili i kaznena djela tjelesne ozljede.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 28. lipnja u večernjim satima, osumnjičeni su privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
 

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