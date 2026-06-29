Kaos u istarskom restoranu: Uhitili Slovence, mladić i žena napali i policajce u tučnjavi

Istarski policajci izvijestili su kako su dovršili istragu nad dvoje slovenskih državljana zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela. Utvrđena je sumnja da je 54-godišnja slovenska državljanka počinila pet kaznenih djela prijetnje i dva kaznena djela tjelesne ozljede, dok se 20-godišnjeg slovenskog državljanina sumnjiči da je počinio dva kaznena djela prijetnje, dva kaznena djela tjelesne ozljede i jedno kazneno djelo prisile prema službenoj osobi.

Naime, nakon što je policija zaprimila dojavu o problemima u ugostiteljskom objektu u Lovrečici, policijski službenici pristigli su na mjesto događaja gdje je izbio sukob između nekoliko osoba. Po dolasku policije, sve osobe su se smirile, osim 54-godišnjakinje i 20-godišnjaka koji su nastavili vikati, a ubrzo su počeli i vrijeđati i omalovažavati policijske službenike.

Žena je zaprijetila policijskim službenicima smrću, a kada joj je priopćeno da je uhićena, pokušala se udaljiti s mjesta događaja, radi čega su policijski službenici uporabili nad njom sredstva prisile. U tom trenutku, 20-godišnjak je uhvatio za ruku policijskog službenika, povlačeći ga i pokušavajući osloboditi 54-godišnjakinju. Policijski službenici su i nad njim uporabili sredstva prisile te su ih oboje priveli u policijsku postaju.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako su 54-godišnjakinja i 20-godišnjak, osim policijskim službenicima, prijetili i 80-godišnjakinji, 86-godišnjaku i 44-godišnjaku s kojima su se sukobili na terasi ugostiteljskog objekta prije dolaska policijskih službenika te na štetu kojih su počinili i kaznena djela tjelesne ozljede.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 28. lipnja u večernjim satima, osumnjičeni su privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

