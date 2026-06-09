Kaos u Keniji: Prosvjedi zbog centra za Amerikance izložene eboli, policija ispalila suzavce

Predloženi objekt s 50 kreveta u zračnoj bazi razljutio je mnoge Kenijce, koji optužuju Sjedinjene Države da na Keniju prebacuju zdravstveni rizik skrbi za osobe izložene epidemiji ebole u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo i Ugande. Dvije osobe su poginule u prošlotjednim prosvjedima u Nanyukiju, gdje je među stanovnicima porasla ogorčenost dok kenijske i američke vlasti javno ustraju na projektu unatoč sudskim nalozima.

Policija je ispalila suzavac kako bi rastjerala male skupine prosvjednika koji su se okupili rano u utorak. Jedan prosvjednik nosio je bijeli križ s natpisom "Poštujte ebolu" u crvenoj boji.

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Pokretanje videa... VIDEO Kenijska policija ispalila je suzavac tijekom prosvjeda protiv američkog karantinnog centra za ebolu | Video: 24sata/reuters

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa izjavila je da zaraženim osobama "ne može i neće dopustiti" ulazak u SAD, za razliku od izbijanja ebole u zapadnoj Africi između 2014. i 2016. kada je nekoliko zaraženih američkih državljana liječeno na američkom tlu.

Objekt u Nanyukiju namijenjen je Amerikancima koji su bili izloženi virusu, ali još uvijek ne pokazuju simptome bolesti. Pacijenti koji razviju simptome bit će poslani na liječenje u druge zemlje, rekli su američki dužnosnici.

Američki vojni zrakoplovi nastavili su prevoziti osoblje i opremu čak i nakon što su sudski nalozi blokirali plan, prema američkim i diplomatskim izvorima i podacima o praćenju leta, a očekuje se da će nekoliko zrakoplova sletjeti ovog tjedna.

Satelitske snimke koje je vidio Reuters pokazuju sve više bijelih šatora usred parcele unutar zračne baze Laikipia od 27. svibnja.

Sjedinjene Države izjavile su da su svjesne sudskog izazova i da "surađuju s kenijskom vladom kako bi riješile sve prigovore".

Kenijski dužnosnici rekli su da će objekt, osim američkim građanima, služiti i Kenijcima i stranim državljanima, ali američki dužnosnici to nisu potvrdili.