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Zdravstvena kriza

Kaos u Keniji: Prosvjedi zbog centra za Amerikance izložene eboli, policija ispalila suzavce

Piše HINA,
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Kaos u Keniji: Prosvjedi zbog centra za Amerikance izložene eboli, policija ispalila suzavce
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Foto: Monicah Mwangi

Kenijska policija u središnjem gradu Nanyukiju ispalila je u utorak suzavac na prosvjednike protiv izgradnje karantenskog centra za Amerikance izložene eboli, koji američka vlada ubrzano gradi unatoč kenijskim sudskim nalozima za zabranu daljnjih radova

Predloženi objekt s 50 kreveta u zračnoj bazi razljutio je mnoge Kenijce, koji optužuju Sjedinjene Države da na Keniju prebacuju zdravstveni rizik skrbi za osobe izložene epidemiji ebole u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo i Ugande. Dvije osobe su poginule u prošlotjednim prosvjedima u Nanyukiju, gdje je među stanovnicima porasla ogorčenost dok kenijske i američke vlasti javno ustraju na projektu unatoč sudskim nalozima.

Policija je ispalila suzavac kako bi rastjerala male skupine prosvjednika koji su se okupili rano u utorak. Jedan prosvjednik nosio je bijeli križ s natpisom "Poštujte ebolu" u crvenoj boji.

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Kenijska policija ispalila je suzavac tijekom prosvjeda protiv američkog karantinnog centra za ebolu VIDEO
Kenijska policija ispalila je suzavac tijekom prosvjeda protiv američkog karantinnog centra za ebolu | Video: 24sata/reuters

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa izjavila je da zaraženim osobama "ne može i neće dopustiti" ulazak u SAD, za razliku od izbijanja ebole u zapadnoj Africi između 2014. i 2016. kada je nekoliko zaraženih američkih državljana liječeno na američkom tlu.

Objekt u Nanyukiju namijenjen je Amerikancima koji su bili izloženi virusu, ali još uvijek ne pokazuju simptome bolesti. Pacijenti koji razviju simptome bit će poslani na liječenje u druge zemlje, rekli su američki dužnosnici.

Američki vojni zrakoplovi nastavili su prevoziti osoblje i opremu čak i nakon što su sudski nalozi blokirali plan, prema američkim i diplomatskim izvorima i podacima o praćenju leta, a očekuje se da će nekoliko zrakoplova sletjeti ovog tjedna.

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Satelitske snimke koje je vidio Reuters pokazuju sve više bijelih šatora usred parcele unutar zračne baze Laikipia od 27. svibnja.

Sjedinjene Države izjavile su da su svjesne sudskog izazova i da "surađuju s kenijskom vladom kako bi riješile sve prigovore".

Kenijski dužnosnici rekli su da će objekt, osim američkim građanima, služiti i Kenijcima i stranim državljanima, ali američki dužnosnici to nisu potvrdili.

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