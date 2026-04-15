GORJELA TESTNA VOZILA

KAOS U KINI Ogroman požar progutao parkirnu garažu BYD-a

Foto: X/Nexta_TV

U industrijskom parku tvrtke BYD planuo je požar među testnim i otpisanim vozilima, na teren izašle brojne hitne službe

Veliki požar izbio je utorak ujutro u parkirnoj garaži unutar industrijskog kompleksa kineskog proizvođača električnih vozila BYD u gradu Shenzhen u Kini. Iz kompanije su potvrdili da su se u garaži nalazila testna vozila i automobili koji su već bili otpisani. Vatra je u međuvremenu ugašena, a prema dostupnim informacijama nije bilo ozlijeđenih. Dramatične snimke koje su objavili građani, a čiju je autentičnost potvrdio Reuters, prikazuju gusti crni dim koji se uzdiže visoko iznad zgrade dok plamen zahvaća veći dio višekatnice.

Na mjesto događaja odmah su upućene brojne vatrogasne i policijske ekipe, a o incidentu je izvijestila i lokalna vatrogasno-spasilačka služba.

Inače, globalno sjedište BYD-a nalazi se u okrugu Pingshan, u južnom dijelu Shenzhena, jednom od ključnih tehnoloških središta Kine.

Stručnjaci upozoravaju da požari električnih vozila imaju specifične karakteristike. Za razliku od automobila s klasičnim motorima, ovakvi požari često traju dulje i teže ih je staviti pod kontrolu zbog baterija koje se mogu ponovno zapaliti čak i nakon gašenja.

