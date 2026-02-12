Obavijesti

Lufthansa u problemima

Kaos u Njemačkoj: Zbog štrajka otkazali 460 letova, pogođeno oko 70.000 putnika

Piše HINA,
Foto: Malin Wunderlich/DPA

Zbog jednodnevnog štrajka pilota i kabinskog osoblja u četvrtak je otkazana većina letova njemačke zrakoplovne kompanije Lufthansa

„Kratkoročno najavljeni štrajk pogađa naše putnike ekstremnom jačinom i cijela akcije je u potpunosti neprimjerena“, priopćila je uprava Lufthanse.

Mediji javljaju o otkazana 460 leta čime je pogođeno oko 70.000 putnika.

Najviše je pogođena zračna luka u Frankfurtu gdje su otkazani svi letovi. Slično je i u zračnim lukama Duesseldorf, Hamburg i Berlin.

NEZADOVOLJNI UVJETIMA Posade Lufthanse idu u štrajk
Posade Lufthanse idu u štrajk

Zračna luka Muenchen je ostala pošteđena štrajka i ovdje su, kako javlja uprava zračne luke, svi Lufthansini letovi obavljeni po planu.

Na štrajk su pozvala dva sindikata, Udruga Cockpit koja zastupa pilote te sindikat UFO koji zastupa interese kabinskog osoblja.

Oba sindikata prosvjeduju protiv najave ukidanje Lufthansine podtvrtke City Line te traže bolji socijalni plan, posebice što se tiče dodataka na mirovinu.

