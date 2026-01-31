Zbog pogrešnog ukopa pokojnika groblja su morala platiti kaznu od 9000 eura
Kaos u Sisku: 'Naplaćivali su ukope i za žive, a pokojnike su pokapali na pogrešna mjesta'
Pokojnici pokopani na mjestima koja za njih nisu bila predviđena, naplaćeni pogrebi za žive ljude, negativna bilanca u poslovanju Gradskih groblja Viktorovac u Sisku... Sve to otkrila je nova uprava groblja, a novi direktor Dejan Baiutti javno je progovorio o tome za "Dnevnik" Nove TV nakon kritika i prozivki u Gradskom vijeću da su neopravdano podigli cijene usluga na groblju. Kako je pojasnio, groblje su naslijedili 2025. u gubitku, u 2023. godini negativna bilanca bila je 33.000 eura, te se do njihova preuzimanja udvostručila. Kako bi otkrili gdje se gubi novac krenuli su u detaljnu analizu poslovanja. Ono što su otkrili ih je šokiralo.
- Bilo je više slučajeva pogrešnog ukopa pokojnika. Umjesto da se pokojnika ukopa u za to predviđeno mjesto, ukapani su pod nekim drugim. Jedan od tih slučajeva imao je i sudski epilog te su groblja pravomoćno kažnjena novčanom kaznom od 9000 eura - rekao je Baiutti. Prilikom obračuna utvrdili su i druge nepravilnosti. Tako su prilikom inventure i obračuna lijesova utvrdili da dva lijesa nisu na raspolaganju, a nalaze se u skladištu. Uvidom u račune otkrili su da su bez ikakve pravne osnove naplaćene dva pogreba za žive ljude. Dodao je kako još nisu podigli kaznene prijave, no vjeruje da hoće. Dotakao se i poskupljenja usluga zbog kojih ga proziva oporba. Rekao je da su bili prisiljeni korigirati cijene pojedinih usluga jer su bile nerealno formirane i financijski neodržive te su dovele do izravnih gubitaka.
- Primjerice, kupovinu urni, odnosno kazeta za urnu i postavljanje, Gradska groblja su naplaćivala 130 eura, dok su u nabavi te kazete plaćali 140 eura. Time je tvrtki svjesno generiran financijski minus. Takva praksa nije bila izraz socijalne osjetljivosti, već primjer neodgovornog i neodrživog upravljanja javnim resursima - pojašnjavao je Baiutti i na sisačkom Gradskom vijeću.
Cijela je priča završila u javnosti jer je SDP-ovac Marko Kričak obrušio na poslovanje nove garniture Gradskih groblja Viktorovac, pa su oni odgovorili objavom troškova koje su zatekli kada su preuzeli poslovno kormilo.
