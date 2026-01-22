Djed (79) u zabočkoj bolnici dodirivao doktoricu: 'Razmicao mi je kutu i poljubio u ruku'

Zagrebački sud osudio je 79-godišnjeg umirovljenika na novčanu kaznu od 500 eura i naložio mu plaćanje 20 eura sudskih troškova zbog neprimjerenog ponašanja prema doktorici u anesteziološkoj ambulanti zabočke bolnice tijekom laserske terapije koljena, javlja Jutarnji list. U sudnici je djed odbacio optužbe i tvrdio da nije počinio ništa sporno.

- Od doktorice sam bio udaljen jedan metar. Na kraju terapije stavila je ruku na moju nogu i rekao sam joj da ima lijepo pofarbane nokte. Nisam joj dirao koljena niti ruke, a kamoli nešto drugo. Nakon terapije me medicinska sestra odvezla na hodnik gdje je čekala supruga - rekao je u svoju obranu.

No, doktorica je sasvim drugačije opisala situaciju. Rekla je da je umirovljenik došao pola sata ranije, odbio zaštitne naočale, komentirao njezine nokte i fizički ih dirao kako bi provjerio jesu li umjetni.

- Cijelo vrijeme komentirao je moj izgled, da ga podsjećam na kolegicu s Hitne. Pitao me jesam li udana, gdje mi je prsten. Najednom me pitao jesam li stara i krenuo razmicati kutu. Odmaknula sam se od njega i nastavila s terapijom. Osjećala sam se vrlo neugodno, uručila sam mu nalaz, a on me primio za ruku i poljubio u nju opisala je doktorica - ispričala je doktorica na suđenju.

Kako kaže, tijekom trajanja terapije pacijent ju je cijelo vrijeme dirao po rukama i koljenima. Medicinska sestra potvrdila je pred sucem da se 79-godišnjak dulje vrijeme ponašao neprimjereno i da je više puta upozoravala na njegovo ponašanje. Sud je u konačnici odlučio da svjedočenja doktorice i medicinske sestre imaju veću težinu od obrane okrivljenika te ga je novčano kaznio.