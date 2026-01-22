Obavijesti

News

Komentari 5
SUPRUGA U ČEKAONICI

Djed (79) u zabočkoj bolnici dodirivao doktoricu: 'Razmicao mi je kutu i poljubio u ruku'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Djed (79) u zabočkoj bolnici dodirivao doktoricu: 'Razmicao mi je kutu i poljubio u ruku'
Članovi sindikata "Zajedno" prosvjedovali ispred Opće bolnice Zabok | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Sud u Zagrebu je kaznio 79-godišnjaka s novčanom kaznom od 500 eura.

Admiral

Zagrebački sud osudio je 79-godišnjeg umirovljenika na novčanu kaznu od 500 eura i naložio mu plaćanje 20 eura sudskih troškova zbog neprimjerenog ponašanja prema doktorici u anesteziološkoj ambulanti zabočke bolnice tijekom laserske terapije koljena, javlja Jutarnji list.  U sudnici je djed odbacio optužbe i tvrdio da nije počinio ništa sporno.

- Od doktorice sam bio udaljen jedan metar. Na kraju terapije stavila je ruku na moju nogu i rekao sam joj da ima lijepo pofarbane nokte. Nisam joj dirao koljena niti ruke, a kamoli nešto drugo. Nakon terapije me medicinska sestra odvezla na hodnik gdje je čekala supruga - rekao je u svoju obranu.

KOMENTIRA: MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK Sustav koji dopušta da ljudi umiru na hodnicima bolnica nije efikasan već nehuman
Sustav koji dopušta da ljudi umiru na hodnicima bolnica nije efikasan već nehuman

No, doktorica je sasvim drugačije opisala situaciju. Rekla je da je umirovljenik došao pola sata ranije, odbio zaštitne naočale, komentirao njezine nokte i fizički ih dirao kako bi provjerio jesu li umjetni.

- Cijelo vrijeme komentirao je moj izgled, da ga podsjećam na kolegicu s Hitne. Pitao me jesam li udana, gdje mi je prsten. Najednom me pitao jesam li stara i krenuo razmicati kutu. Odmaknula sam se od njega i nastavila s terapijom. Osjećala sam se vrlo neugodno, uručila sam mu nalaz, a on me primio za ruku i poljubio u nju opisala je doktorica - ispričala je doktorica na suđenju.

Kako kaže, tijekom trajanja terapije pacijent ju je cijelo vrijeme dirao po rukama i koljenima. Medicinska sestra potvrdila je pred sucem da se 79-godišnjak dulje vrijeme ponašao neprimjereno i da je više puta upozoravala na njegovo ponašanje. Sud je u konačnici odlučio da svjedočenja doktorice i medicinske sestre imaju veću težinu od obrane okrivljenika te ga je novčano kaznio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...
PRATITE NA 24SATA

Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
SVE JASNO

Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
Roditelji djece s poteškoćama: 'Radimo 24 sata, a nitko nam ne nudi psihološku pomoć...'
SUSTAV ZAKAZAO

Roditelji djece s poteškoćama: 'Radimo 24 sata, a nitko nam ne nudi psihološku pomoć...'

Tragičan slučaj majke koja je ubila svoje dijete otkrio manjak podrške za roditelje djece s poteškoćama. Sustav im ne pruža liječenje, pomoć... Mnogo je primjera u kojima su roditelji iscrpljeni višegodišnjom brigom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026