Kaos u snježnom New Yorku! Zbog grudanja policajci završili u bolnici: 'Izmaklo je kontroli'

Snježna oluja koja je zatrpala New York donijela je gotovo pola metra snijega, ali i ozbiljnu političke probleme. Naime, nakon što je u jednom parku na Manhattanu grudanje izmaknulo kontroli, rasplamsao se žestok sukob između gradonačelnika Zohran Mamdani i vrha policije, javlja New York Post.

Snimke, koje su nastale u ponedjeljak poslijepodne u Washington Square Park, prikazuju masu ljudi kako usred snježne mećave baca grude i to ne samo međusobno. U jednom trenutku dio okupljenih počeo je gađati i policajce.

Videozapisi su se munjevito proširili TikTokom i platformom X. Na njima se vidi kako ljudi viču i zasipaju policiju snijegom dok se službenici povlače prema svojim vozilima.

Prema podacima gradske uprave, oluja je donijela gotovo 50 centimetara snijega. Park u četvrti Greenwich Village ionako je poznato mjesto okupljanja tijekom zimskih dana, a slično masovno grudanje zabilježeno je i za vrijeme velike oluje prije nekoliko tjedana.

No ovaj put zabava je završila intervencijom policije nakon dojave građana i odlaskom dvojice policajaca u bolnicu.

Policija: 'Namjerno su ih gađali u glavu i lice'

Njujorška policija u utorak je objavila fotografije četvorice mladića za koje tvrdi da su sudjelovali u napadu. Riječ je o osobama u dobi od 18 do 20 godina.

Glasnogovornik policije naveo je da su osumnjičeni 'namjerno više puta pogodili policijske službenike snijegom i ledom u glavu, vrat i lice, pri čemu su im nanijeli ozljede'. Dvojica policajaca završila su u bolnici.

Istoga dana oglasila se i policijska povjerenica Jessica Tisch.

- Želim biti vrlo jasna. Ponašanje koje se vidi na snimkama je sramotno i kažnjivo - poručila je Tisch.

Mamdani: 'Izgledalo je kao da se djeca grudaju'

Gradonačelnik Mamdani, koji je na dužnost stupio nakon izbora u studenome, zauzeo je bitno drukčiji ton. Na konferenciji za novinare u utorak rekao je da je pregledao snimke i da, prema onome što je vidio, ne smatra da bi trebale uslijediti kaznene prijave.

- Prema snimkama koje sam vidio, izgledalo je kao da se djeca grudaju - izjavio je.

U kasnijoj objavi na društvenim mrežama ipak je apelirao na građane da pokažu poštovanje prema policiji i gradskim službama.

- Policajci, kao i svi gradski radnici, bili su na terenu tijekom povijesne mećave, brinući se za sigurnost Njujorčana i protočnost prometa. Odnosite se prema njima s poštovanjem. Ako će netko biti pogođen grudom, to ću biti ja - napomenuo je.

Dan poslije dodao je da se, prema njegovoj procjeni, radilo o grudanju koje je 'izmaknulo kontroli'. U šali je čak poručio učenicima da slobodno gađaju njega grudama jer je odlučio ponovno otvoriti škole nakon mećave.

- Ovo nije bilo samo grudanje. Bio je to napad, odrasli su bacali komade leda i kamenje, zbog čega su dva policajca završila u bolnici s ozljedama glave i lica. Gradonačelnik je poslao sramotnu poruku svakom policajcu koji služi ovom gradu, ali i opasnu poruku svima koji bi ubuduće mogli napasti policajca - upozorio je predsjednik Policijske dobrotvorne udruge (PBA) Patrick Hendry.

Ovo je prvi ozbiljniji sukob Mamdanija i policijskih sindikata otkako je preuzeo grad. Još prije stupanja na dužnost ispričao se zbog ranijih izjava u kojima je policiju opisivao kao 'rasističku i prijetnju javnoj sigurnosti'.