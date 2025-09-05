Obavijesti

PIJANCI I POLICAJCI

Kaos u Vukovaru. Spaljivali korov. Policajca gurnuli niz stubište. Ima lakše ozljede

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PIXSELL/

Tada je 42-godišnjak počeo vrijeđati policajce, a jednog je i napao i udario ga rukama, a policajac je pao niz stubište na tlo dvorišta

Vukovarska policija je 3. rujna u 20,18 sati dobila dojavu o spaljivanju korova bez nadzora u dvorištu obiteljske kuće u Vukovaru. Tamo su zatekli vatrogasce JVP Vukovar koji nisu mogli ugasiti vatru jer ih je 45-godišnji vlasnik kuće spriječio. Požar je kantama vode ugasio 42-godišnjak, drugi vlasnik obiteljske kuće.

Policajce je onda verbalno napao 45-godišnjak. Upozorili su ga da prestane, a kada se oglušio na njemu primijenili sredstva prisile. Tada je 42-godišnjak počeo vrijeđati policajce, a jednog je i napao i udario ga rukama, a policajac je pao niz stubište na tlo dvorišta.
 
Nad obojicom su uporabljena sredstva za vezivanje te su privedeni u policijsku postaju radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Alkotestiranjem 42-godišnjaku je utvrđena koncentracija alkohola od 1,66 promila, a  45-godišnjaku 1,45 promila.

PUCAO U CERNIKU Malo ga ponijelo: Na svatovima u Slavoniji pucao iz plinskog pištolja. Nije se dobro proveo
Malo ga ponijelo: Na svatovima u Slavoniji pucao iz plinskog pištolja. Nije se dobro proveo

Uz naredbu 45-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, dok je 42-godišnjak 4. rujna uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Rješenjem Županijskog suda u Vukovaru, 42-godišnjaku je određen istražni zatvor u trajanju od 30 dana te je predan u Zatvor u Osijeku.

Policijski službenik zatražio je liječničku pomoć u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavru“ u Vukovaru, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede.

