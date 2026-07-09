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POLICIJA OBJAVILA

Kaos u Zadru: Pijani Britanac valjao se i vikao po Zračnoj luci

Piše Luka Safundžić,
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Kaos u Zadru: Pijani Britanac valjao se i vikao po Zračnoj luci
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zbog počinjenog prekršaja je jučer uz optužni prijedlog prepraćen na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru, rekli su iz policije

Zadarska policija objavila je kako su prekršajno sankcionirali stranog državljanina koji je pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir u prostoru zračne luke. 

- Naime, 57-godišnji državljanin Velike Britanije je 07.srpnja oko 21,30 sati pod utjecajem alkohola od 1,95 promila, vikao i galamio te se valjao po podu štićenog prostora zračne luke - rekli su iz policije. Dodaju da nakon što su ga policajci upozorili na ponašanje, muškarac se oglušio na izdane naredbe.

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- Ubrzo je savladan te uz uporabu sredstava prisile uhićen i smješten u posebne prostorije policijske postaje do prestanka djelovanja opojnog sredstva - istaknula je policija. 

Dodaju i kako je zbog počinjenja prekršaja uz optužni prijedlog prepraćen na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

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