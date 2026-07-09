Kaos u Zadru: Pijani Britanac valjao se i vikao po Zračnoj luci

Zadarska policija objavila je kako su prekršajno sankcionirali stranog državljanina koji je pod utjecajem alkohola narušavao javni red i mir u prostoru zračne luke.

- Naime, 57-godišnji državljanin Velike Britanije je 07.srpnja oko 21,30 sati pod utjecajem alkohola od 1,95 promila, vikao i galamio te se valjao po podu štićenog prostora zračne luke - rekli su iz policije. Dodaju da nakon što su ga policajci upozorili na ponašanje, muškarac se oglušio na izdane naredbe.

- Ubrzo je savladan te uz uporabu sredstava prisile uhićen i smješten u posebne prostorije policijske postaje do prestanka djelovanja opojnog sredstva - istaknula je policija.

Dodaju i kako je zbog počinjenja prekršaja uz optužni prijedlog prepraćen na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.