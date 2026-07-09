Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, uslijed čega je došlo do pada vozača i motocikla, objavila je policija...
POLICIJA OBJAVILA
Bez vozačke i kacige divljao na motoru pa se teško ozlijedio
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Koprivničko-križevačka policija izvijestila je kako je jučer u popodnevnim satima u Ferdinandovcu došlo do prometne nesreće.
Točnije, nesreća se dogodila u Ulici Stari Drum, a skrivio ju je vozač (24) koji je upravljao neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, a tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu.
- Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, uslijed čega je došlo do pada vozača i motocikla - objavila je policija.
Dodaju da je u nesreći vozač zadobio teške tjelesne ozljede te je prevezen u Opću bolnicu Koprivnica. Protiv vozača bit će pokrenut prekršajni postupak.
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