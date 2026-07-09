Bez vozačke i kacige divljao na motoru pa se teško ozlijedio

Koprivničko-križevačka policija izvijestila je kako je jučer u popodnevnim satima u Ferdinandovcu došlo do prometne nesreće.

Točnije, nesreća se dogodila u Ulici Stari Drum, a skrivio ju je vozač (24) koji je upravljao neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, a tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu.

- Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, uslijed čega je došlo do pada vozača i motocikla - objavila je policija.

Dodaju da je u nesreći vozač zadobio teške tjelesne ozljede te je prevezen u Opću bolnicu Koprivnica. Protiv vozača bit će pokrenut prekršajni postupak.