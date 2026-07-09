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POLICIJA OBJAVILA

Bez vozačke i kacige divljao na motoru pa se teško ozlijedio

Piše Luka Safundžić,
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Bez vozačke i kacige divljao na motoru pa se teško ozlijedio
Foto: Čitatelj 24sata
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Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, uslijed čega je došlo do pada vozača i motocikla, objavila je policija...

Koprivničko-križevačka policija izvijestila je kako je jučer u popodnevnim satima u Ferdinandovcu  došlo do prometne nesreće. 

Točnije, nesreća se dogodila u Ulici Stari Drum, a skrivio ju je vozač (24) koji je upravljao neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, a tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu.

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- Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, uslijed čega je došlo do pada vozača i motocikla - objavila je policija. 

Dodaju da je u nesreći vozač zadobio  teške tjelesne ozljede te je prevezen u Opću bolnicu Koprivnica. Protiv vozača bit će pokrenut prekršajni postupak.

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