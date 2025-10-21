Obavijesti

News

DRAMA NA ISTOKU ZAGREBA

Kaos u zagrebačkom šoping centru: Mlade Talijanke krale odjeću pa napale zaštitara!

Piše Antonela Šaponja
Kaos u zagrebačkom šoping centru: Mlade Talijanke krale odjeću pa napale zaštitara!
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Dvije djevojke, kasnije identificirane kao 24-godišnja i 18-godišnja državljanka Italije, iskoristile su gužvu kako bi iz jedne od trgovina pokušale otuđiti veću količinu odjevnih predmeta

Dvije mlade talijanske državljanke pokušale su ukrasti odjeću u jednom od trgovačkih centara u zagrebačkoj Dubravi, a zatim i fizički napale zaštitara koji ih je u tome pokušao spriječiti. Brzom reakcijom osiguranja i policije, počiniteljice su uhićene.

Sve se odigralo u subotu, 19. listopada, oko 18:20 sati u trgovačkom centru smještenom na prometnoj Slavonskoj aveniji. Dvije djevojke, kasnije identificirane kao 24-godišnja i 18-godišnja državljanka Italije, iskoristile su gužvu kako bi iz jedne od trgovina pokušale otuđiti veću količinu odjevnih predmeta. Prema prvim procjenama, vrijednost ukradene robe iznosila je nekoliko stotina eura.

Njihovo sumnjivo ponašanje nije promaklo budnom oku zaštitara trgovine. Primijetivši da se s ukradenim artiklima pokušavaju neopaženo izvući iz trgovine, krenuo je za njima i pokušao ih zaustaviti na izlazu. U tom trenutku, situacija koja je započela kao obična krađa eskalirala je u nasilni incident.

U namjeri da zadrže plijen i pobjegnu, jedna od djevojaka odlučila je primijeniti silu. Kako navode iz Policijske uprave zagrebačke, mlađa, 18-godišnja osumnjičenica, fizički je nasrnula na zaštitara. U naguravanju mu je nanijela lakše tjelesne ozljede, no unatoč napadu, zaštitar je uspio obje djevojke zadržati na mjestu događaja sve do dolaska policijske patrole.

Ozlijeđenom zaštitaru pružena je hitna liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da se radi o lakšim ozljedama. Njegova profesionalna i prisebna reakcija bila je ključna za sprječavanje bijega i uspješno privođenje osumnjičenih.

Nakon što su privedene u policijske prostorije, nad talijanskim državljankama provedeno je kriminalističko istraživanje.

Kao rezultat istrage, protiv 24-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe. Međutim, njezina mlađa partnerica suočava se s daleko ozbiljnijom optužbom. Zbog primjene sile i napada na službenu osobu s ciljem zadržavanja ukradenih predmeta, 18-godišnjakinja se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela razbojničke krađe, koje se u Kaznenom zakonu tretira znatno strože od "obične" krađe.

Nakon dovršenog istraživanja, obje osumnjičenice predane su pritvorskom nadzorniku. 

