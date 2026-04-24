KAOS U ZAGREBU Zbog brata Netanyahua, studenti blokirali fakultet. Održali prosvjed

Klub studenata Fakulteta političkih znanosti održao je prosvjed i blokirao ulaz na fakultet u Zagrebu zbog nenajavljenog dolaska brata izraelskog premijera Netanyahua, Idde Netanyahua.

Benjaminov brat je na nenajavljen poziv politologa i profesora Borisa Havela održao predavanje u sklopu kolegija 'Oriental Jews and Arabs in the Time of Zionism'. Riječ je o kolegiju koji se bavi odnosima Židova i Arapa na Bliskom istoku, od prve židovske imigracije u Palestinu pa sve do današnjeg vremena.

Klub studenata je objavio službeno priopćenje u kojem se protive dolasku brata izraelskog premijera.

- Klub studenata fakulteta političkih znanosti ovim putem izražava zgražanje i apsolutnu osudu gostujućeg predavanja Idda Netanyahua na Fakultetu političkih znanosti u sklopu kolegija “Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism”, čiji je nositelj profesor Boris Havel. Profesor Havel je nakon svojeg prethodnog skandaloznog seksističkog komentara prema novinarki Maji Sever odlučio podići ljestvicu na jednu novu i sasvim zapanjujuću razinu. Mi na to ne planiramo šutjeti - objavili su.

Reakcija fakulteta

O svemu se oglasio i sam Fakultet političkih znanosti koji je otkrio da ni oni nisu znali za dolazak Izraelca u Zagreb.

- Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu nije bila unaprijed upoznata s gostujućim predavanjem Idda Netanyahua, održanim u sklopu kolegija „Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism“, čiji je nositelj izv. prof. dr. sc. Boris Havel. Sukladno tome, navedeno gostovanje Uprava nije niti odobrila - objavili su te dodali da profesori imaju određenu autonomiju, ali da je praksa obavijestiti upravu fakulteta o gostujućim predavačima.

- Nastavnici Fakulteta imaju akademsku i profesionalnu slobodu, ali i odgovornost organizirati gostujuća predavanja bez potrebe za formalnim odobrenjem Uprave, pod uvjetom da gostujući predavači svojim znanjem i ekspertizom doprinose ostvarivanju ciljeva kolegija i predviđenih ishoda učenja, te ni na koji način ne ugrožavaju sigurnost studenata ili integritet Fakulteta. Nadalje, dobra je i uobičajena praksa pravodobno informirati Upravu, a posebno studente o organizaciji gostujućih predavanja, pri čemu su članovi Uprave često i pozvani sudjelovati. To se u ovom slučaju nije dogodilo. Izv. prof. dr. Boris Havel, kao organizator predavanja koje nije bilo najavljeno niti Upravi niti studentima, nije vodio računa o dobrobiti studenata i integritetu institucije na kojoj radi niti o širem društveno-političkom kontekstu. Zatečeni smo i neugodno iznenađeni postupkom našeg zaposlenika koji je Fakultet i studente koji su prisustvovali predavanju doveo u neugodnu situaciju. Fakultet političkih znanosti radi na utvrđivanju svih činjenica vezanih uz ovaj događaja koji je, razumljivo, uznemirio zaposlenike i studente. Uprava Fakulteta političkih znanosti ostaje predana očuvanju akademskih sloboda, ali prije svega osiguravanju sigurnog okruženja za sve svoje studente i djelatnike - zaključili su.