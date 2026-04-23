Brat Netanyahua stigao je u Zagreb pod pratnjom: U tajnosti održao predavanje na fakultetu

Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, danas je stigao u Zagreb gdje je održao predavanje studentima na Fakultetu političkih znanosti. Na FPZG je došao kao gost-predavač na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija 'Oriental Jews and Arabs in the Time of Zionism'. Riječ je o kolegiju koji se bavi odnosima Židova i Arapa na Bliskom istoku, od prve židovske imigracije u Palestinu pa sve do današnjeg vremena. Zanimljivo, predavanje nije bilo najavljeno na službenim stranicama fakulteta niti na društvenim mrežama, što inače nije uobičajena praksa.

Netanyahu nije stigao sam, pratili su ga zaštitari, a nakon predavanja odvezao se u velikom crnom Mercedesu. Uz njega je bio i izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren, javlja Jutarnji list.

Njegov domaćin, profesor Boris Havel, inače ima opomenu pred otkaz zbog prošlogodišnjeg vrijeđanja novinarke Maje Sever.

Iddo Netanyahu već je ranije boravio u regiji. Prošle godine bio je u Banjoj Luci gdje je promovirao svoj roman 'Itamar K.', no tada je izazvao i neugodnu situaciju.

- Jako mi je drago što sam ovdje, ovo je prvi put da sam u vašoj državi, u gradu Novi Sad... - rekao je tada, što je zbunilo prisutne novinare i prevoditelja. Kasnije je dodao da ga veseli interes za njegovu knjigu i činjenica da je prevedena 'kako bi je ljudi mogli čitati'.

Osim što je književnik, Netanyahu je i liječnik te dramaturg. Tijekom gostovanja u Banjoj Luci govorio je i o globalnim prijetnjama, ističući 'borbu protiv radikalnih muslimanskih snaga', kako sunitskih tako i šijitskih, koje, kako tvrdi, 'pokušavaju osvojiti svijet'.