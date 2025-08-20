Kaos u ZET-ovom busu: Penzioner (73) nasrnuo na vozača, pa izvrijeđao policajce

Policija je u utorak uhitila 73-godišnjaka koji je oko 7 ujutro verbalno, a zatim i fizički napao 38-godišnjeg vozača ZET-ovog autobusa, a potom omalovažavao i vrijeđao policajce, izvijestili su iz zagrebačke policije. Iz policije su izvijestili da je 38-godišnji vozač javnog gradskog prijevoza upravljao autobusom na relaciji Kaptol-Britanac, a kad se zaustavio na stajalištu radi prihvata putnika, nepoznati muškarac ga je verbalno i fizički napao.

Vozaču je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Policijski službenici su nedugo zatim, dolaskom na mjesto događaja zatekli muškarca koji se dovodi u svezu s navedenim te utvrdili da se radi o 73-godišnjaku koji ih je prilikom postupanja omalovažavao i vrijeđao raznim pogrdnim riječima.

Priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.