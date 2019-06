Kaos u Živom zidu: 'Bunjac je sada pokazao kakav doista je'

Živi zid je odlučio suspendirati Branimira Bunjca, Ivan Pernar najavljuje odlazak iz stranke, ako Palfi natjera Bunjca da ode iz Sabora, a Ivan Vilibor Sinčić za Dnevnik Nove TV kaže da Bunjac u zadnje vrijeme pokazuje kakav doista je.

Vidjeli smo neugodnu snimku koja ne ide na čast vašoj stranci? Znate li tko je to snimio?

To je snimka sa sastanka koji se odigrao prije nekoliko dana. Ne znam tko je snimio. Bilo je ondje mnogo ljudi, mogao ju je bilo tko snimiti. Snimka nažalost pokazuje problem koji se pojavio, a to je da gospodin Branimir Bunjac ne želi dati ostavku da bi Tihomir Lukanić ušao u Europski parlament. Nakon izbora, zbog preferencijalnih glasova, ja sam sa zadnjeg mjesta došao na prvo, kolega Branimir na drugo. Da bi kolega Tihomir išao u parlament kako je bilo najavljeno morao je dati ostavku.

Zar vas ne zanima tko medijima šalje ovakve snimke i čini se kao da netko radi protiv?

Gospodin Bunjac mora dati ostavku kako bi kolega Lukanić išao u EP. On je ne želi dati, nego želi sam ići u Europski parlament i time krši predizborni dogovor. Nama je predizborni dogovor svetinja. Radimo na temelju riječi. To je dogovoreno kod svih kandidata na listi da ćemo slati po jednu godinu svakog čovjeka s liste u Bruxelles da se profilira, da imamo nove ljude. Gospodina Bunjca to nažalost to ne zanima. On želi sam uzeti mandat. Ja ga pozivam i ovim putem da da ostavku.

On očito radi protiv Vas. Mislite li da u stranci ima još ljudi koji su protiv Vas? Kakav to dojam ostavlja biračima? Oni su vama dali povjerenje, vi ste medijski šutjeli a sada se prepirete. Što će birači misliti o vama?

Strašno mi je žao što se ovo dogodilo. Međutim nikome na čelu ne piše kakav je.

Vi dugo radite s gospodinom Bunjcem. Ne možete reći da ste ga jučer upoznali.

U zadnje vrijeme pokazuje znakove agresije. Tome i video svjedoči i to je još jedan argument.

Vi ste ga nekoliko puta branili.

Nakon zadnjih događanja, bojim se da je pokazao kakav doista jest. Pozivam ga da postupi časno, da da ostavku, da ispunimo ono što smo obećali građanima.

Je li novac razlog raskola u Živom zidu?

Ne, nikako nije. Treba pitati njega zašto ne želi dati ostavku.

Vi sad idete u Bruxelles i dolazi li onda Vaša supruga u Sabor? Je li to njezina ambicija?

Ako se ostavka ne da do kraja šestog mjeseca, automatizmom ja idem u Bruxelles. Ja to ne želim. Imam dvoje male djece ovdje.

Hoće li Vaša supruga aktivirati mandat u Saboru?

Potpredsjednica Palfi je dala tri godine gospodinu Bunjcu da bude u Saboru. Ako tijela stranke nakon suspenzije odluče da on izlazi iz Sabora, vjerojatno će ga ona mijenjati. To ide po inerciji.

Je li ovo bio razlog da ste interese stranke stavili sa strane,a Vi odlazite u Bruxelles, supruga dolazi u Sabor?

Apsolutno ne, bože sačuvaj,. Da smo doista takvi, moja supruga, potpredsjednica Palfi ne bi dala gospodinu Bunjcu tri godine saborske plaće. Htjeli smo što više ljudi profilirati da imaju priliku za govornicom nešto kazati. Sad vidimo kako nam oni vraćaju. Ja ne želim ići u Bruxelles niti sam to najavljivao.

Ali otići ćete ukoliko gospodin Bunjac ne prepusti mandat gospodinu Lukaniću, a Vaša supruga ulazi u Sabor. Diktira li ona kadrovsku križaljku u vašoj stranci?

Apsolutno ne. Nitko u Živom zidu ne donosi odluke sam, pa tako ni potpredsjednica Palfi.

Gospodin Bunjac rekao je oglasiti se sutra. Jeste li Vi uopće u kontaktu s njim?

U kontaktu smo stalno. Gospodin Bunjac namjerno radi to što radi. Ne želi ispoštovati predizborni dogovor. Postupa nečasno. Ne mogu vjerovati da se ovo događa.

Nedavno ste potpuno suprotno govorili o njemu kad je bilo da je podnio pa povukao ostavku. Tada ste ga zdušno branili. Ipak ste ga stavili na listu Europskog parlamenta.

Nisam mogao vjerovati da će ovako nešto strašno napraviti, izigrati povjerenje svih građana koji su nam dali glas.

Ali građani nisu dali glas gospodinu Lukaniću.

Dali su glas meni, ako ćemo tako. Mi smo u kampanji komunicirali da zastupnici nisu tu da idu u parlament, da neće nitko od zastupnika ići u parlament.

Na kraju možda ipak Vi odete?

Ja ne želim tamo ići. Pozivam gospodina Bunjca da postupi časno, da ostavku, da kolega Tihomir Lukanić može ići u Europski parlament kako smo najavljivali, kako je i dogovoreno i kako su u nedjelju na sastanku svi šefovi, svih županija Živog zida rekli da mora biti. Neka izvoli dati ostavku da ispunimo predizborni dogovor.

Čini se da u stranci postoji netko protiv Vas. Netko je poslao snimku u medije, točno je tempirana.

To ćemo detektirati ovih dana.

Nemate sumnje ni u koga, ne mislite da je još netko?

Istražit ćemo o čemu se radi.

Sumnjate na nekoga?

Uvijek sam istupao časno, iskreno, otvoreno govorim što se događa. Tako ćemo nastaviti raditi i dalje. Poziv gospodina Bunjca da podnese ostavku da postupimo časno prema našim biračima.