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STRAHOTE U VENEZUELI PLUS+

KAOS Zasad nema stradalih Hrvata u potresima. Ozlijeđenih je 4300. Oglasio se i Plenković

Piše Luka Safundžić,
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KAOS Zasad nema stradalih Hrvata u potresima. Ozlijeđenih je 4300. Oglasio se i Plenković
Foto: Pixsell/Reuters

Hrvatska vlada najavila je slanje pomoći. Najmanje 4300 ljudi ozlijeđeno je u snažnim potresima. Bolnice su pune ljudi. Trgovine ne rade, vlada kaos

Sad se govori o mnogo više stradalih nego u prvim satima nakon potresa, rekao nam je Drago Miskiewicz, Hrvat koji živi u Venezueli. Podsjetimo, potres magnitude 7,5 po Richteru koji je u srijedu pogodio Venezuelu bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima američkoga geološkog zavoda (USGS), a mnoge države ponudile su pomoć toj latinoameričkoj zemlji.

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Komentari 3
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