Kaos zbog pobune u savjetu: Tko su znanstvenici koji je Vlada 'ukorila' zbog njihovog apela?

Čak troje od petero znanstvenika bavi se epidemiologijom, a neki od njih vodeći su svjetski znanstvenici u svojim područjima te su svoje doktorske radove zaradili na najboljim svjetskim sveučilištima

<p>Da, nazvao nas je<strong> Frka Petešić</strong>, rekli su nam neki od petero članova Znanstvenog savjeta koji su potpisali apel za spas od korone.</p><p>Iako ih je prema neslužbenim informacijama premijer<strong> Andrej Plenković</strong> odlučio izbaciti iz Znanstvenog savjeta za koronu, Vlada je to demantirala. Ipak, neki od njih rekli su kako više nisu članovi savjeta.</p><p>Apel upućen javnosti i Vladi Republike Hrvatske potpisali su, uz 21 kolegu, prof. dr.sc.<strong> Andreja Ambriović Ristov</strong>, predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković, molekularni biolog ETH Zurich prof. dr. sc. <strong>Nenad Ban</strong>, dr. sc. <strong>Petra Klepac</strong>, London school of Hygiene and Tropical Medicine, prof. prim. dr.sc. <strong>Branko Kolarić</strong>, epidemiolog u Nastavnom zavodu dr. Andrija Štampar i prof. dr. sc.<strong> Igor Rudan</strong>, University of Edinburgh i redovni član britanskog Kraljevskog društva.</p><p>Doznajemo da ih je kasno navečer, svakoga ponaosob telefonom nazvao predstojnik Plenkovićeva ureda Zvonimir Frka - Petešić.</p><p>Znanstvenici koji su potpisali apel, a nisu članovi Savjeta, neslužbeno su nam komentirali da su zgroženi ovim postupkom Andreja Plenkovića, nazivajući ga “totalitarnim.”</p><p>- Ne mogu vjerovati, kao da smo u Sjevernoj Koreji - prokomentirao je jedan od potpisnika apela.</p><p>Već dugo traje nezadovoljstvo petero znanstvenika koji se nisu slagali prvenstveno sa stavovima Gordana Lauca, također člana Savjeta.</p><p>No, Vlada demantira da je premijer odlučio izbaciti petero članova te navodi da je Frka Petešić sinoć samo kontaktirao Kolarića, Ambriović Ristov i Bana, a preostala dvojica nisu uzvratila poziv. Ukratko, iz Vlade tvrde da ih je samo ukorio, ali da ih oni i dalje smatraju članovima savjeta. No ogorčeni su njihovim ponašanjem. </p><h2>Andreja Ambriović Ristov</h2><p>Rođena je 1967. godine te je doktorirala biološke znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tokom svog studiranja boravila je i u Francuskoj gdje je u par navrata dobila i stipendiju prema podacima na stranicama PMF-a.</p><p>Ristov je predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković.</p><p>Nositeljica je nekolicine kolegija na doktorskim studijima na PMF-u, a najčešća tema njezinih kolegija su genske terapije, kao i molekularna biologija općenito.</p><p>Njen priručnik “Metode u molekularnoj biologiji” (glavna urednica A. Ambriović Ristov) dobitnik je nagrade Josip Juraj Strossmayer za najuspješniji izdavački pothvat u području prirodnih znanosti 2008.</p><h2>Nenad Ban</h2><p>Ban je rođen 1966. godine te je jedan od najboljih hrvatskih molekularnih biologa. Završio je studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2007. je redoviti profesor strukturne molekularne biologije na Saveznoj tehničkoj visokoj školi u Zürichu (ETH).</p><p>Doktorat je stekao na Kalifornijskom sveučilištu, a posvetio se biosintezi proteina. To ga je 1995. godine dovelo na Sveučilište Yale gdje je započeo rad na strukturi velike ribosomske podjedinice. Prema podacima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, to je tad bila najveća i najsloženija biološka struktura s kojom se neki kristalograf ikada uhvatio u koštac, a sadržava oko sto tisuća atoma. Struktura je bila riješena u proljeće 2000.</p><p>Biokemijskim, elektronskomikroskopskim i kristalografskim metodama istražuje ribosome, velike enzime i druge stanične supramolekularne strukture.</p><h2>Petra Klepac</h2><p>Petra Klepac je epidemiologinja. Zagrepčanka je diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirala je na jednom od najboljih sveučilišta na svijetu, MIT-u.</p><p>Od tada je radila na Penn State Universityju, Princetonu i Cambridgeu, a danas je docentica na London School of Hygiene and Tropical Medicine, gdje se bavi matematičkim modeliranjem zaraznih bolesti.</p><h2>Branko Kolarić</h2><p>Branko Kolarić još je jedan hrvatski epidemiolog.</p><p>Medicinu je završio u Zagrebu 1998. godine, no potom se odlučio specijalizirati kao epidemiolog. S tim je završio 2005. godine, ali paralelno je uz to se bavio i drugim doktorskim studijem te je 2007. postao doktor znanosti iz područja 'Biomedicina i zdravstvo'.</p><p>Redovni je profesor epidemiologije na Medicinskom fakultetu riječkog sveučilišta, a uz to je i voditelj službe za gerontologiju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar".</p><p>Predaje nekolicinu epidemioloških kolegija, poput epidemiologije ili pak kolegija poput protuepidemijske intervencije te intervencije u izvanrednim stanjima.</p><h2>Igor Rudan</h2><p>Igor Rudan rođen je u Zagrebu 7. ožujka 1971. godine. Studij medicine u Zagrebu završio je 1995., dok je magistarski rad i doktorsku disertaciju iz područja javnog zdravstva izradio i obranio 1997. i 1998. godine na Sveučilištu u Zagrebu.</p><p>Ipak, tu nje stao s magisterijima te je potom drugi magistarski rad stekao iz područja genetike na Sveučilištu Pavia u Italiji, a drugi doktorat u glavnom gradu škotske, Edinburghu.</p><p>Savjetnik je Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), UNICEF-a i Svjetske banke, te Zaklade Billa i Melinde Gates za pitanja ulaganja u globalno zdravlje.</p><p>Znanstveni opus Igora Rudana uključuje više od 400 objavljenih znanstvenih radova i 7 knjiga koji su, citirani više od 35 000 puta, čime se nalazi među najcitiranijim znanstvenicima svijeta.</p><p>Obnaša i uloge voditelja Katedre za međunarodno pravo i molekularnu medicinu Sveučilišta, direktora Centra za globalno zdravlje na tamošnjem Sveučilištu, direktora Suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije i urednika časopisa Journal of Global Health. Član je i britanskog Kraljevskog društva.</p>