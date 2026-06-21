Kap koja je prelila čašu: Kako je pukla ljubav Trumpa i Meloni i što to znači za desničare u EU?

Nekoć smatrani najčvršćim ideološkim saveznicima s dviju strana Atlantika, američki predsjednik Donald Trump i talijanska premijerka Giorgia Meloni sada su u otvorenom sukobu koji je eskalirao do te mjere da je otkazan službeni posjet talijanskog ministra vanjskih poslova Sjedinjenim Državama. Javno prepucavanje, potaknuto Trumpovom tvrdnjom da ga je Meloni "preklinjala" za fotografiju, označilo je kraj jednog odnosa. Prijateljstvo, izgrađeno na zajedničkoj nacionalističkoj retorici, počelo se urušavati zbog neslaganja oko rata u Iranu i Trumpovih napada na Papu.

Posljednji i najoštriji sukob izbio je nakon što je Trump u telefonskom intervjuu za talijansku televiziju La7 iznio tvrdnju koja je odjeknula talijanskom političkom scenom. Prema talijanskom prijevodu koji je emitirala postaja, Trump je rekao kako je Meloni vjerojatno sretna što je razgovarao s njom i da ga je "molila" da se zajedno fotografiraju tijekom nedavnog summita G7 u francuskom Evianu. Dodao je kako nije bio dužan to učiniti, ali da mu je bilo žao pa je pristao. Iako originalna snimka na engleskom jeziku nije objavljena, što onemogućuje neovisnu provjeru točnih riječi, reakcija iz Rima bila je munjevita i beskompromisna.

Foto: Evelyn Hockstein

Giorgia Meloni oglasila se videom na društvenoj mreži X, vidno zapanjena i odlučna.

​- Izjave Donalda Trumpa potpuno su izmišljene. Iskreno sam zapanjena. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema vlastitim saveznicima. Uostalom, ovo nije prvi put - poručila je Meloni.

U svom oštrom odgovoru, nije se zaustavila samo na demantiju.

​- Mogu samo reći da je sramota što ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i neprijateljima Sjedinjenih Država, prema vođama s kojima je, s druge strane, puno susretljiviji. Ali postoji jedna stvar koju mora zapamtiti: Italija i ja ne molimo.

Diplomatske posljedice bile su trenutačne. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je planirani put u Sjedinjene Države, nazvavši Trumpove navodne komentare "ozbiljnim i uvredljivim" za cijelu Italiju. Vlada je otišla i korak dalje, otkazavši poslovni i znanstveni forum u Miamiju na kojem je Tajani trebao sudjelovati. Cijeli talijanski politički spektar zbio je redove oko premijerke. Zamjenik premijera Matteo Salvini na mreži X je napisao: "Tko god napada Giorgiju Meloni, napada sve nas". Čak su i politički protivnici stali u njezinu obranu. Bivši premijer lijevog centra, Matteo Renzi, Trumpove je izjave nazvao "užasnima, kao i uvijek", dodavši uz ciničnu opasku da je i Meloni to "konačno" primijetila.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Iako je afera s fotografijom dovela odnos do točke pucanja, napetosti tinjaju mjesecima, a korijeni leže u ključnim vanjskopolitičkim razilaženjima. Odnos koji je počeo iznimno srdačno, posjetom Meloni Trumpovom imanju Mar-a-Lago i komplimentima poput onog u Sharm el-Sheikhu gdje ju je nazvao "prelijepom mladom ženom", počeo se hladiti u travnju. Prijelomna točka dogodila se kada je Trump počeo s napadima na papu Lava XIV. nakon što je pontifeks osudio američku vojnu akciju u Iranu.

Foto: Francesco Sforza

"Papa Lav je slab po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, dodavši: "Ne želim Papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje". Kao liderica katoličke zemlje, Meloni je te napade nazvala "neprihvatljivima". Trump joj je uzvratio preko talijanskih novina Corriere della Sera: "Mislio sam da ima hrabrosti, ali bio sam u krivu".

Analitičari smatraju da je Trumpov sukob s Papom za Meloni došao kao idealna prilika da se distancira od sve neugodnijeg saveznika.

- Kada uzmete u obzir trenutak u Sharm-el Sheikhu, nije joj bilo drago primiti taj kompliment, shvatila je koliko je omalovažavajući, ali ga je prihvatila - rekla je Cecilia Sottilotta, profesorica politologije na Sveučilištu za strance u Perugi.

Foto: Remo Casilli

- Međutim, dođe vrijeme kada neprestano popuštanje partneru postane problem. Stoga je svađa oko pape Lava bila dobrodošla vijest za Meloni, jer u Italiji ljudi vole svoje pape i mrze ratove... Meloni je očajnički trebala izgovor da se distancira od Trumpa, a ovo je bio dobar izgovor.

Italija je svoje neslaganje s ratom u Iranu pokazala i konkretnim potezima, odbivši Sjedinjenim Državama korištenje zračne baze Sigonella na Siciliji za vojne operacije povezane sa sukobom. Taj je potez, zajedno s kasnijom suspenzijom obrambenog pakta s Izraelom, bio jasan signal Washingtonu o promjeni kursa Rima i pokušaj Meloni da povrati politički kapital na domaćem terenu nakon poraza na referendumu o pravosudnoj reformi.

Trump toksičan za europsku desnicu

Slučaj Giorgije Meloni nije izoliran. Rastući broj europskih desnih i populističkih čelnika, nekoć bliskih Trumpu, sve se više distancira od Bijele kuće, razotkrivajući pukotine u savezu koji se činio sve jačim. Sporovi oko rata s Iranom, prijetnje stjecanjem Grenlanda i korištenje carina protiv europskih saveznika stvorili su razdor između Washingtona i njegovih ideološki najbližih partnera. Politički brend Donalda Trumpa, nekoć prednost za europske nacionalističke pokrete, u nekim je kontekstima postao toksičan.

U Francuskoj, čelnici krajnje desnog Nacionalnog okupljanja pooštrili su svoju kritiku. Marine Le Pen opisala je Trumpove vanjskopolitičke ciljeve u iranskom sukobu kao "nestalne", dok je predsjednik stranke Jordan Bardella upozorio na povratak "imperijalnim ambicijama". U Njemačkoj, kritike dolaze i s desnice i iz centra. Čelnici krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) osudili su Trumpove vanjskopolitičke poteze i pozvali na povlačenje američkih trupa iz njemačkih baza.

Podrška koju je Meloni dobila diljem Europe, čak i od ideoloških neistomišljenika poput španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sáncheza, pokazuje koliko je Trumpov potez loše primljen.

Foto: Vincenzo Livieri

- Prije svega, sva moja solidarnost s Meloni - rekao je Sánchez novinarima.

- Drugo, to ne kažem samo javno, već sam joj i privatno ponudio svu svoju solidarnost protiv ovog napada koji nije ni politički ni osoban... Stvarno ne znam kako bih ga kvalificirao.

Analitičarka Nathalie Tocci, profesorica na Sveučilištu Johns Hopkins, smatra da je raskol bio neizbježan.

- Raskol između Meloni i Trumpa već se dogodio kada je Trump napao papu; ona je stala uz Lava, a on je napao nju - rekla je za Newsweek.

- Onda je naivno pokušala popraviti stvari u Evianu. Bio je to prilično očajnički pokušaj s obzirom na Trumpovu prirodu i njegov očiti prezir prema Europljanima. Sada je raskol postao puno teži, možda i nemoguć za popraviti.

Dodala je kako je sada svim europskim čelnicima, pa tako i Meloni, jasno da je "dobar politički odnos s Trumpom nemoguć". Sukob nacionalista, po definiciji, na kraju uvijek završi sudarom.